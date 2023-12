Merkezi borsaların toplam işlem hacmi, üst üste iki ay artarak Kasım ayında 6,61 trilyon dolara ulaştı. Böylelikle merkezi borsaların toplam işlem hacmi, son olarak 2023 yılının Mart ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Bybit ve OKX borsaları türev ürünleri konusunda pazar paylarını rekor seviyelere yükseltti. CCData verilerine göre Bybit %11,94’lük, OKX ise %20,2’lik pazar payına sahip. İki borsanın toplam pazar payı ise %32’nin üzerinde.

Bybit ve OKX borsalarının pazar paylarında yaşanan bu yükselişler, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasının ardından geldi. Bu süreçte Binance’in işlem hacmi artsa da pazar payında ciddi bir düşüş yaşandı.

Türev ürünleri konusunda Binance’in işlem hacmi Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %30,5’lik artış yaşadı ve 1,26 trilyon dolara yükseldi. Binance böylelikle aylık hacim bakımından en büyük türev borsası konumunu korumayı başardı.

Bu süreçte OKX borsasının türev işlem hacmi %53,8 oranında yükselerek 660 milyar dolara, Bybit borsasının türev işlem hacmi ise %42,9’luk yükseliş yaşayarak 375 milyar dolara yükseldi.

This week's Chart of the Week highlights how Bybit and OKX reached all-time highs in terms of combined Spot/Derivatives market share.

Bybit now captures an aggregated 11.94%, whilst OKX captures 20.2% in November – a combined market share of over 32%! pic.twitter.com/gifhRPUJaO

— CCData (@CCData_io) December 6, 2023