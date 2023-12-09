Merkezi borsaların toplam işlem hacmi, üst üste iki ay artarak Kasım ayında 6,61 trilyon dolara ulaştı. Böylelikle merkezi borsaların toplam işlem hacmi, son olarak 2023 yılının Mart ayında kaydedilen seviyelere geri döndü.

Bybit ve OKX borsaları türev ürünleri konusunda pazar paylarını rekor seviyelere yükseltti. CCData verilerine göre Bybit %11,94’lük, OKX ise %20,2’lik pazar payına sahip. İki borsanın toplam pazar payı ise %32’nin üzerinde.

Bybit ve OKX borsalarının pazar paylarında yaşanan bu yükselişler, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasının ardından geldi. Bu süreçte Binance’in işlem hacmi artsa da pazar payında ciddi bir düşüş yaşandı.

Binance Türev İşlem Hacminde Lider

Türev ürünleri konusunda Binance’in işlem hacmi Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %30,5’lik artış yaşadı ve 1,26 trilyon dolara yükseldi. Binance böylelikle aylık hacim bakımından en büyük türev borsası konumunu korumayı başardı.

Bu süreçte OKX borsasının türev işlem hacmi %53,8 oranında yükselerek 660 milyar dolara, Bybit borsasının türev işlem hacmi ise %42,9’luk yükseliş yaşayarak 375 milyar dolara yükseldi.

This week's Chart of the Week highlights how Bybit and OKX reached all-time highs in terms of combined Spot/Derivatives market share. Bybit now captures an aggregated 11.94%, whilst OKX captures 20.2% in November – a combined market share of over 32%! pic.twitter.com/gifhRPUJaO — CCData (@CCData_io) December 6, 2023

Bununla birlikte spot işlem hacmi konusunda Upbit, Bybit ve OKX borsalarının işlem hacmimlerinde devsa yükselişler yaşandı. Yılbaşından bu yana Upbit pazar payını %6,39 artırarak %9,20’ye, Bybit %4,89 artırarak %5,80’e ve OKX %3,86 artırarak %7,41’e yükseltti. Buna karşılık, Binance, BeQuant ve Crypto.com borsalarının spot pazar paylarında düşüşler yaşandı.

Borsaların türev işlem hacimlerinde ise en büyük artış OKX ve Bybit borsalarında gerçekleşti. OKX’in pazar payı %2,75 artışla %24,9’a ve Bybit’in pazar payı %0,61 artışla %14,2’ye yükselirken, Binance’in pazar payı %2,30 düşüşle %47,6’ya geriledi. Binance’in pazar payı son olarak bu seviyeye 2020 yılının Ekim ayında gerilemişti.

Sonuç olarak kripto para borsalarının işem hacmi Kasım ayında son olarak 2023 yılının Mart ayında görülen seviyelere ulaştı. Merkezi borsaların spot işlem hacmi %52,8 artışla 965,8 milyar dolara, türev işlem hacmi de %37,3’lük artışla 2,58 trilyon dolara yükseldi. Türev ürünleri, kripto para piyasasının toplam işlem hacminin %73,3’ünü oluşturuyor. Bu oran Ekim ayında %75,4 seviyesindeydi.