Changpeng Zhao, infaz düzenlemeleri sayesinde bugün tahliye olabilir.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao (CZ), geçtiğimiz aylarda ABD’de yaşadığı hukuki sorunlar ile gündeme geldi. Hatta CZ, yetkililer ile yaptığı itiraf anlaşmasının gereği olarak bir süredir hapis yatıyor.

Eski CEO, ABD’nin infaz ve tahliye ile ilgili düzenmeleri sayesinde bugün hapisten çıkabilir.

CZ Erken Tahliye Olabilir

ABD’de faaliyet göstermesi yasak olan Binance ve CZ, Kuzey Amerika ülkesi tarafından bu yasağı delmek ve gerekli AML/CTF önlemlerini almamak ile suçlandı.

Suçunu kabul eden Zhao, Binance CEO’luğu görevinden istifa etti ve dört ay hapis cezası aldı. Mayıs sonunda teslim olan CZ’nin 29 Eylül’de tahliye olacağı açıklanmıştı.

Ancak ABD’deki düzenlemeler gereği, cezası hafta sonu veya tatil günlerinde biten mahkumlar, bir önceki iş günü tahliye edilebiliyor. Dolayısıyla CZ, bugün (27 Eylül Cuma) hapisten çıkabilir.

Zhao’ya ayrıca 50 milyon dolar para cezası verildi. Zhao, Kasım 2023’te yaptığı itiraf anlaşmasında bu cezayı ödemeyi kabul etti.

Binance’e 4,3 Milyar Dolar Ceza

ABD’li yetkililer, CZ’nin yanı sıra Binance’e de kara para aklama, lisanssız faaliyet, terörizm finansmanı ve yaptırımları delmek gibi birçok suçlama yöneltti.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) gibi kuruluşlar tarafından suçlanan borsa, toplam 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

Binance Türkçe’yi Kaldırıyor

Türkiye’de faaliyetleri bulunan Binance ve yaygın olarak kullanılan Binance, yerel düzenlemelere uymak için yeni bir karar aldı.

İlgili: Binance’ten Türk Kullanıcıları İlgilendiren Önemli Açıklama

Global kripto para borsası, bugünden itibaren Türkçe dil desteğini sonlandırıyor. Türkiye merkezli alt kuruluş Binance TR, bu gelişmeden etkilenmeyecek. Türkçe müşteri hizmetleri desteği de devam edecek.