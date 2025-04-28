Binance, token listeleme kurallarını güncelleyerek Pi Coin’in platformda yer alma ihtimalini güçlendirdi. Şeffaflaştırılan ve yapılandırılan yeni kriterler, Pi Coin’in listelemeye bir adım daha yaklaştığı yönündeki beklentileri artırdı.

Borsa yeni listeleme sürecini Alpha, Futures ve Spot olmak üzere üç ana kategoriye ayırdı. Her kategori için farklı şartlar belirlenirken kullanıcı benimsenmesi, token ekonomisi, teknik güvenlik ve işlem geçmişi gibi kriterler ön plana çıktı. Şirket, yalnızca güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli token’ları listelemeyi amaçlıyor.

Alpha kategorisi, geliştirme aşamasındaki projelere erken erişim fırsatı sunuyor. Bu aşamada projelerin kullanım alanı, aktif bir kullanıcı tabanı ve token dağıtım yetkinliğine sahip olması gerekiyor. İçerde yoğun şekilde token tutan projeler ise riskli görülüyor.

Futures ve Spot listelemelerinde ise, halihazırda diğer borsalarda işlem gören varlıkların işlem hacmi, likiditesi, piyasa değeri ve fiyat istikrarı gibi unsurlar dikkate alınıyor. Binance ayrıca projelerin ekiplerini düzenleyici riskler açısından inceleyerek teknik güvenlik kontrolleri yapıyor.

Bu yeni kriterlerle birlikte geliştiricilere ve topluluklara daha öngörülebilir bir listeleme süreci sunulması hedefleniyor.

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Topluluk Desteği Pi Coin’in Şansını Artırıyor

Pi Coin, Binance topluluk oylamasında yaklaşık 295 bin kişinin oyuyla yüzde 86 oranında destek aldı. Bu sonuç resmi bir onay niteliği taşımıyor ancak topluluğun projeye olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor.

Ayrıca Pi Coin, BitMart borsasında yeniden işlem görmeye başladı. Daha önce “Know Your Business” (KYB) uyumluluk sorunları nedeniyle bir ay askıya alınan Pi Coin’in dönüşü, düzenleyici uyum açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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CoinMarketCap verilerine göre Pi Coin, 0,6470 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,52 değer kaybetti. Fiyatın 1 dolar seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanmasına rağmen, yatırımcı ilgisiyle birlikte piyasada istikrar sinyalleri veriyor.

Öte yandan Dr. Altcoin’in paylaşımlarına göre Pi Network ekibi, piyasadaki satış baskısını azaltmak için borsalardan 48 milyondan fazla Pi Coin satın aldı. Ayrıca ekip, ekosistemi güçlendirmek adına FruityPi adlı merkeziyetsiz uygulamayı onayladı ve yakında başka uygulamaların da devreye alınabileceği belirtildi. Analist Moon Jeff ise, Pi Coin fiyatının 5 dolara kadar yükselebileceğini ve yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor.