Binance’in kurucu ortağı ve Changpeng Zhao’nun üç çocuğunun annesi Yi He, önemli açıklamalarda bulundu.

Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ise aldığı kötü kararlar nedeniyle kamuoyundan özür diledi ve yaptıklarının tüm sorumluluğu üstlendi.

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Binance kurucu ortağı Yi He, CZ’nin en büyük hatasının “ihmalkârlık” olduğunu söyledi.

Bu arada, Binance kurucu ortağı He Yi, CZ’nin hatalar yapmış olabileceğini kabul etmekle birlikte, en büyük hatasının ihmal olduğunu söyledi.

Changpeng Zhao Özür Diledi ve Yeni Bir Şans İstedi

2023 yılının Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) uzlaşmaya varan Changpeng Zhao’nun cezası 30 Nisan 2024 tarihinde belli olacak. Her ne kadar Changpeng Zhao, 18 aya kadar ceza alması halinde temyize gitme hakkından feragat etse de ABD Adalet Bakanlığı kısa bir süre önce Changpeng Zhao için 36 aylık (3 yıl) ceza talebinde bulundu.

Changpeng Zhao, 24 Nisan’da Washington Batı Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard A. Jones’a gönderdiği mektupta geçmişte yaptığı ihmalleri kabul etti. Zhao, Binance’deki görevi sırasında mevzuata uyum konusunda adımların çok daha erkenden atılması gerektiğini kabul etti.

Changpeng Zhao ayrıca gönüllü bir şekilde ABD makamlarına teslim olduğunu ve tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Zhao yeni fırsatlar peşinde koşmadan önce sorunları mahkeme önünde çözmeye yönelik isteğini dile getirdi.

İkinci bir şans isteyen Zhao, kariyer yolculuğunda başarısız girişimlerden sonra yatırımcı fonlarının iadesi de dahil olmak üzere dürüstlükten ve sadelikten yana olduğunu belirtti. Gelecekte küçük biyoteknoloji laboratuvarlarını ve gençler tarafından yaratılan girişimleri desteklemeyi amaçladığını belirten Zhao, kripto para sektörüne giriş yapma kararını kapsayıcılık ve fırsat eşitliği idealleri nedeniyle aldığını söyledi.

Binance Kurucu Ortağı, CZ’nin En Büyük Hatasını Açıkladı

Binance’in kurucu ortağı ve CZ’nin üç çocuğunun annesi olan Yi He, Changpeng Zhao’yu kripto para sektörünün koruyucusu olarak tanımladı. Kripto para sektörünü Vahşi Batı’ya benzeten Yi He, Binance’in başlangıçta çok da popüler olmayan bir girişim olduğunu, kurucu ekibinin yasalar konusunda bilgisi olmadığını ve CZ dışındaki diğer ortakların yeterli İngilizce bilgisine sahip olmadığını söyledi.

Yi He, tecrübesizliklerine ve yasalar konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarına rağmen Changpeng Zhao’nun adaletli davrandığını, dürüst olduğunu ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Changpeng Zhao’nun kız kardeşi Jessica Zhao, abisinin hatalarından ders aldığını ve süreç içerisinde çok fazla fedakarlık yaptığını söyledi. Jessica Zhao, Changpeng Zhao ile FTX arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekti ve abisinin müşteri fonlarını kötüye kullanmaktan kaçınarak Binance’in bütünlüğünü korumaya olan bağlılığına vurgu yaptı.

Geride bıraktığımız yılın Kasım ayında Binance, ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) uzlaşmaya varmış ve 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.