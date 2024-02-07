Piyasa katılımcıları, Binance’i düzenleyicilerin baskılarına boyun eğdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada gizlilik odaklı kripto para birimi Monero’yu (XMR) delist edeceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından Monero (XMR) fiyatı düşüşe geçti ve işlem hacmi ciddi oranda yükseldi.

Monero kısa bir süre önce X üzerinden yaptıkları paylaşımla, gizlilikten asla taviz vermeyeceklerine dair topluluğa güvence verdi. Binance’in delist hamlesinin ana nedeninin Monero’nun gizlilik odaklı bir proje olması ve Binance’in yalnızca halka açık şeffaf adreslerden para yatırma işlemlerini desteklemesi olduğu düşünülüyor.

Monero will never compromise on privacy. You can trade Monero on other exchanges, on DEXs, and with atomic swaps. Please self-custody your XMR. https://t.co/Uba3GwZMRW — Monero (XMR) (@monero) February 6, 2024

Duyuru, kripto para topluluğunda sert tepkilere yol açtı. Sektörün önde gelenleri Binance’i bu hamlesi nedeniyle eleştirdi. Eleştiride bulunan isimler arasında fenomenler ve kurumlar da yer alıyor. Kripto para topluluğu XMR’yi delist edeceğini açıklaması nedeniyle Binance’in ABD Adalet Bakanlığı’nın düzenlemeleri altında ezildiği görüşünde.

Binance’in Monero’yu (XMR) delist edeceğini açıklaması, ABD Hazine Bakanı Jenet Yellen’ın stabilcoin’ler başta olmak üzere kripto paralar için düzenleme çağrısında bulunmasından bir gün sonra geldi.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %9 oranında değer kaybeden Monero (XMR) 127 dolar bandında işlem görüyor. Monero (XMR) son olarak bu seviyelerde işlem gördüğünde takvimler 2023 yılının Ekim ayını gösteriyordu.

Binance’in delist açıklamasından önce 166 dolar bandında işlem gören XMR, son 48 saatte ise yaklaşık %65 oranında değer kaybettikten sonra bir miktar toparlandı.

Binance Neden Delist Ediyor?

Tartışmalara Binance’in müşteri destek ekibi de dahil oldu. Kullanıcıların yorum ve endişelerini gidermeye çalıştı. Binance, sorulara tek tek cevaplamak yerine kopyala-yapıştır yanıtlar veren Binance, bu hamlesi nedeniyle de tepki topladı.

Binance eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

Merhabalar. Binance olarak listelediğimiz her dijital varlığı, beklediğimiz yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Bir coin ya da token artık bu standardı karşılamadığında ya da sektör değiştiğinde daha derinlemesine bir inceleme yapar ve potansiyel olarak delist ederiz.

2023 yılının sonlarında ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) uzlaşmaya varan Binance, 4,3 milyar dolar para cezasına ve CEO’su Changpeng Zhao’nun istifa etmesine rağmen hala beş yıl süresince gözetime ve ağır düzenlemelere tabi tutulacak.