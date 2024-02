Piyasa katılımcıları, Binance’i düzenleyicilerin baskılarına boyun eğdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada gizlilik odaklı kripto para birimi Monero’yu (XMR) delist edeceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından Monero (XMR) fiyatı düşüşe geçti ve işlem hacmi ciddi oranda yükseldi.

Monero kısa bir süre önce X üzerinden yaptıkları paylaşımla, gizlilikten asla taviz vermeyeceklerine dair topluluğa güvence verdi. Binance’in delist hamlesinin ana nedeninin Monero’nun gizlilik odaklı bir proje olması ve Binance’in yalnızca halka açık şeffaf adreslerden para yatırma işlemlerini desteklemesi olduğu düşünülüyor.

Monero will never compromise on privacy.

You can trade Monero on other exchanges, on DEXs, and with atomic swaps. Please self-custody your XMR. https://t.co/Uba3GwZMRW

— Monero (XMR) (@monero) February 6, 2024