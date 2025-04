Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, düşük hacimli kripto paralar arasında ZCash’i (ZEC) delist oylamasına dahil etti. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük tartışma yarattı.

Toplulukta gizlilik odaklı kripto paraların sansürlendiği yönünde şikayetler yükseliyor. ZCash’in kurucusu Zooko, Binance’in kararına tepki gösterdi ve bu hamleyi gizlilik odaklı kripto paralara yönelik bir sansür aracı olarak nitelendirdi. Lider kripto para borsası Binance, son dönemde gizlilik odaklı kripto para projelerinin büyük bir kısmını delist etmişti.

ZCash’in ZEC’i geçmişte de benzer delist oylamalarına dahil edilmişti ve sahte oy iddialarıyla gündeme gelmişti. Fakat ZEC şimdiye kadar Binance borsasında kalmayı başardı.

Binance’in delist oylaması 16 Nisan’a kadar devam edecek. ZEC, JASMY ve FTT gibi diğer düşük hacimli veya aktif olmayan projeler gibi delist edilme riskiyle karşı karşıya. ZCash topluluğu ise ZEC’in oynak fiyatlı ve işlevsiz projelerle aynı listede yer almasına tepki gösteriyor.

Binance, you’re considering delisting Zcash!?

What kind of world are you creating? Do you want your children to grow up in peace and prosperity, or a Black Mirror episode?@_RichardTeng, Privacy is normal! Support privacy by supporting Zcash, like Coinbase, Gemini, and Kraken!

— zooko🛡🦓🦓🦓 ⓩ (@zooko) April 14, 2025