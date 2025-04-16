Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, düşük hacimli kripto paralar arasında ZCash’i (ZEC) delist oylamasına dahil etti. Bu gelişme kripto para topluluğunda büyük tartışma yarattı.

Toplulukta gizlilik odaklı kripto paraların sansürlendiği yönünde şikayetler yükseliyor. ZCash’in kurucusu Zooko, Binance’in kararına tepki gösterdi ve bu hamleyi gizlilik odaklı kripto paralara yönelik bir sansür aracı olarak nitelendirdi. Lider kripto para borsası Binance, son dönemde gizlilik odaklı kripto para projelerinin büyük bir kısmını delist etmişti.

ZCash (ZEC) Delist Edilecek mi?

ZCash’in ZEC’i geçmişte de benzer delist oylamalarına dahil edilmişti ve sahte oy iddialarıyla gündeme gelmişti. Fakat ZEC şimdiye kadar Binance borsasında kalmayı başardı.

Binance’in delist oylaması 16 Nisan’a kadar devam edecek. ZEC, JASMY ve FTT gibi diğer düşük hacimli veya aktif olmayan projeler gibi delist edilme riskiyle karşı karşıya. ZCash topluluğu ise ZEC’in oynak fiyatlı ve işlevsiz projelerle aynı listede yer almasına tepki gösteriyor.

Binance, you’re considering delisting Zcash!? What kind of world are you creating? Do you want your children to grow up in peace and prosperity, or a Black Mirror episode?@_RichardTeng, Privacy is normal! Support privacy by supporting Zcash, like Coinbase, Gemini, and Kraken! — zooko🛡🦓🦓🦓 ⓩ (@zooko) April 14, 2025

Binance şimdiye kadar delist politikasında şu faktörleri göz önünde bulunduruyor:

Düşük işlem hacmi

Zayıf geliştirici faaliyeti

Güvenlik ve regülasyon riski taşıyan projeler

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,2 oranında değer kazanan ZEC, 31,48 dolar seviyesinde işlem görüyor. ZEC, 503 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 132. kripto para konumunda. Binance borsası, ZEC’in toplam işlem hacminin yaklaşık %14,2’lik önemli bir bölümünü oluşturuyor. Öte yandan ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase de ZEC’i listelemeye devam ediyor.

Binance’in ZEC Stratejisi

ZCash (ZEC) kendi blockchain’i üzerinde çalışan bağımsız bir proje. Ancak Binance, ZEC’in yalnızca Binance Smart Chain ağı üzerinde tokenize edilmiş versiyonunu destekliyor. ZCash topluluğu ise bu versiyonu “gerçek ZEC” olarak kabul etmiyor.

ZCash’in kendi blockchain’inde günlük 2.500 işlem, 2.250 aktif adres bulunuyor. Binance’in ZEC soğuk cüzdanında yaklaşık 22,3 milyon dolar değerinde, 715.800 adet ZEC vardı. Ancak son günlerde bu cüzdandan yüksek miktarda çekim yapılması dikkat çekiyor.

14 Şubat’tan bu yana hareketsiz olan Binance soğuk cüzdanından ZEC’in delist listesine dahil edildiği duyurulduktan sonra 22 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. ZEC’in gizlilik özellikleri nedeniyle bu transferlerin alıcıları izlenemiyor.

ZCash Topluluğu Umutsuz Değil

2017’de piyasaya çıkan ZEC, başlangıçta 3.000 doların üzerinde fiyatlanmış ve Monero (XMR) gibi gizlilik coin’lerine rakip olması hedeflenmişti. Bugün düşük fiyatta işlem görse de, geliştirici ekip hâlâ ZCash’i bir gizlilik laboratuvarı olarak konumlandırıyor ve zincir üstü gizlilik araçlarını geliştirmeye devam ediyor.

CryptoMiso verilerine göre ZCash, hâlâ aktif güncelleme alan projeler arasında 48. sırada yer alıyor.

ZEC yatırımcıları ve gizlilik savunucuları, Binance’in bu adımının sektörde daha geniş bir “gizlilik karşıtı” eğilimin parçası olabileceğini düşünüyor. Oylamanın sonucuna göre ZCash’in Binance’teki kaderi netleşecek.