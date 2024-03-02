Binance, ABD’li yetkililer ile 4,3 milyar dolar ceza ödemek üzere anlaşmasının ardından yanlış yatırılan kullanıcı varlıklarını kurtarmaya girişti.

Kripto para borsası Binance, geçtiğimiz iki yılda yatırma işlemlerinde hata yapan kullanıcılara ait 4,4 milyar dolar değerinde dijital varlığı kurtardı.

Yanlış cüzdan adresi girmek, blockchain’e uygun token yatırmamak ve blockchain güncellemelerinden doğabilecek sorunlar, kripto paraların gitmesi gereken adrese yatırılmamasına yol açabiliyor.

Yanlış Yatırılan Kriptolar Kurtarıldı

Binance, 2022 ve 2023 yıllarında yatırılan kriptoların doğru hesaba geçmediği 381.616 vakayı çözüme ulaştırdı. Binance, şöyle açıkladı:

Binance gibi sektör liderleri, hala erken dönemde olan ekosistemin büyümesini desteklemek için erişim güçleri ve kaynaklarını kullanmalı, pazarın diğer katılımcılarına destek olmalı, kullanıcıları ve sektörün bütünlüğünü korumalı.

Binance CSO’su Jimmy Su, özellikle yeni piyasa katılımcıları arasında yanlış yatırma işlemlerinin görülmeye muhtemelen devam edeceğini açıkladı.

Bu sektörün olgunlaşma sürecinin bir parçası. Yeni katılanların çoğu, cüzdanları güvenli bir şekilde yönetme konusunda birçok sorun ile karşılaşıyor.

Binance’in kurtarma girişimi, özellikle son gelişmeler ışığında büyük öneme sahip. ABD Batı Washington Bölge Hakimi Richard Jones, geçtiğimiz günlerde Binance’in ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşmayı onayladı. Binance, anlaşmaya göre ABD’ye 4,3 milyar dolar ceza ödeyecek.

Anlaşmayı geçtiğimiz kasım ayında duyuran DOJ, Binance’i para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleri ve yaptırımlara uymamak ile suçluyor. Binance, anlaşma kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemenin yanı sıra, bağımsız bir şekilde denetlenmeyi kabul etti. Ayrıca CZ de CEO’luk görevinden istifa etti.

Para aklama suçlamalarını kabul eden Changpeng Zhao, tutuklandıktan sonra 175 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı. CZ, ayrıca 50 milyon dolar ceza ödedi. Eski CEO, dava sonuçlanana kadar ABD’den ayrılamayacak.