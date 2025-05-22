Binance, World Liberty Financial tarafından geliştirilen USD1 stablecoin’i 22 Mayıs’ta işlem listesine alacağını duyurdu.

Tartışmalı dijital dolar alternatifinin listeye girmesi, hem likidite hem de küresel görünürlük açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Resmî açıklamaya göre USD1, 22 Mayıs saat 15.00’te alım satıma açılacak. Para çekme işlemleri ise 23 Mayıs’ta başlayacak.

Kısa Sürede En Büyük 7 Arasına Girdi

Mart ayında piyasaya sürülen stablecoin, 1 ABD dolarına bire bir endeksli ve nakit, kısa vadeli Hazine tahvilleri ile banka mevduatlarıyla destekleniyor. Token’ın ihraç ve yönetimi, ABD’de lisanslı bir tröst şirketi olan BitGo Trust Company tarafından gerçekleştiriliyor. Düzenli olarak rezerv denetimleri yapılmasına rağmen, ayrıntılı raporlar henüz kamuya açıklanmadı.

İlgili: Trump Kripto ile Kendi Kasasını mı Dolduruyor?

USD1, hâlihazırda KuCoin gibi çeşitli borsalarda işlem görüyor ve kısa sürede 2,1 milyar doları aşan piyasa değeriyle en büyük yedinci stablecoin konumuna yükseldi. Büyümesinde, Abu Dabi merkezli MGX ile imzalanan 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması ve merkeziyetsiz finans uygulamalarında kullanım alanının genişlemesi etkili oldu.

Ethereum ve BNB Chain üzerinde çalışan stablecoin, Chainlink’in zincirler arası protokolünü entegre ederek farklı blokzincirlerde de işlem görebilecek şekilde altyapısını genişletmeyi planlıyor.

Siyasi Eleştiriler Devam Ediyor

Tether ve USD Coin gibi köklü stablecoin’lere rakip olmayı hedefleyen USD1; ücretsiz token üretimi, kurumsal düzeyde saklama hizmeti ve itibari para desteğiyle öne çıkıyor. Ancak hızla yükselen bu projeye yönelik bazı siyasi eleştiriler de gündemde.

World Liberty Financial, ABD Başkanı Donald Trump’la olan yakın ilişkileriyle dikkat çekiyor. Şirketin “Baş Kripto Sözcüsü” Trump, oğulları ise “Web3 Elçileri” olarak görev alıyor. ABD Senatosu’ndaki bazı Demokratlar, stablecoin düzenlemelerinin tartışmalı olduğu bir dönemde bu bağlantıların çıkar çatışması doğurabileceğini savunuyor.

İlgili: Trump’ın Kripto Girişimlerine Soruşturma: Dolandırıcılık, Rüşvet ve Yabancı Etki İddiaları

Şirket ise USD1’in tüm ABD regülasyonlarına uygun şekilde faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Kara para aklamayı önleme ve müşteri doğrulama standartlarına tam uyum sağlandığı vurgulanırken, yakın zamanda Kongre’nin yürüttüğü bir soruşturmaya verilen yanıtta eleştiriler “temelsiz” olarak nitelendirildi.

Gözler şimdi Binance listelemesi sonrası USD1’in piyasadaki konumunu daha da güçlendirip güçlendiremeyeceğine çevrildi.