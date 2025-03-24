Kripto para piyasasında yeni hafta, Binance’in popüler memecoin’lere yönelik güncellemesiyle başladı. Dogwifhat (WIF), BONK ve Floki Inu (FLOKI), Binance’in alım-satım botlarıyla desteklenen yeni işlem çiftlerine eklendi.

Memecoin’lere Yeni Ticaret Botları

Binance’in duyurusuna göre, WIF, BONK ve FLOKI için Spot Grid ve Spot DCA botları devreye alındı. Bu yeni özellikler, yatırımcıların otomatik alım-satım stratejileriyle piyasadaki dalgalanmalardan faydalanmasını sağlayacak. Ancak dikkat çeken bir detay var: Bu memecoin’ler USDC işlem çiftleriyle entegre edildi.

Asıl Kazanan USDC mi?

Binance, sadece bu üç memecoin için değil, tüm yeni ve mevcut USDC işlem çiftlerinde komisyon indirimleri sunduğunu açıkladı. Bu hamle, Binance’in USDC’ye yönelik stratejik bir dönüş yaptığını gösteriyor.

Geçmişte Binance, USDC’yi platformunda desteklemeyerek TUSD, BUSD ve FDUSD gibi alternatif stabilcoin’leri ön plana çıkarmıştı. Ancak son dönemde USDC’nin Binance’te giderek daha fazla işlem çiftinde yer alması ve işlem ücretlerinde indirimler alması, borsanın bu stablecoin’e yönelik politikasında ciddi bir değişiklik yaşandığını gösteriyor.

Binance’in Düzenleyici Kurumlarla İlişkisi

Bazı analistler, Binance’in USDC’ye yönelmesini, SEC ve ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile yaşadığı hukuki süreçlerle ilişkilendiriyor. Binance’in bu düzenleyici baskılardan sonra daha kurumsal ve regüle edilmiş stablecoin’lere yönelmesi, borsanın gelecekteki riskleri minimize etmeye çalıştığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu gelişme, meme coin yatırımcıları için olumlu bir haber olsa da, asıl kazananın USDC olduğu görülüyor.