Binance cephesinden yapılan açıklamada 500.000 dolarlık airdrop’a hak kazanmak isteyenlerin Binance Web3 cüzdanından bir takas gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, 31 Aralık 2023 Tarihine kadar Binance Web3 cüzdanından takas işlemi gerçekleştiren kullanıcılara toplamda 500.000 dolarlık airdrop gerçekleştireceğini açıkladı.

İstanbul’daki Binance Blockchain Week konferansında tanıtılan Web3 cüzdanı, kullanıcılarına güvenli kripto para takas, transfer ve dApp erişimi imkanları sunuyor.

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada BTS, PERL, TORN, WTC’yi platformundan delist ettiğini ve çeşitli kripto para işlem çiftleri için 8 Aralık’ta başlamak üzere sıfır işlem ücreti kampanyası uygulayacağını duyurdu.

Binance’ten 500.000 Dolarlık Airdrop

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, şartları yerine getiren kullanıcılarına 500.000 dolar değerinde kripto para dağıtacağını duyurdu. Ödüller 1 SHIB ile 1 BTC (şu anda yaklaşık 44.000 dolar değerinde) arasında değişiyor ve kampanya 31 Aralık 2023’e kadar devam edecek.

Binance cephesinden yapılan açıklamaya göre 1 milyon kullanıcıya bu kapsamda airdrop dağıtılacak. Binance’in resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre ödüller, kampanya süresinin sonlanmasını takip eden iki hafta içerisinde kullanıcıların cüzdanlarına gönderilecek.

Borsa, airdrop almaya hak kazanmak isteyen kullanıcıların Binance Web3 cüzdanı üzerinden en az bir işlem yapması gerektiğini açıkladı. Binance, airdrop dağıtımı için aralarında Maverick Pool, Gala Games, Acala Network, CyberConnect, Chiliz’in yer aldığı çok sayıda şirketle ortaklık kurdu.

Binance’in Web3 cüzdanı, geride bıraktığımız ay İstanbul’da gerçekleştirilen Binance Blockchain Week etkinliğinde duyuruldu. Söz konusu cüzdan, kullanıcılarının 30’u aşkın blockchain ağında kripto paralarla takas, transfer gerçekleştirmesi ve merkezsiz uygulamarı (dApps) kullanmasına olanak sağlıyor.

İstanbul Blockchain Week’de Binance’in Web3 cüzdanını duyuran yeni CEO Richard Teng şu ifadeleri kullanmıştı:

Web3 cüzdanları dijital varlıkların saklanmasından çok daha fazlasını vadediyor. Bu cüzdanlar, web3’ün yapı taşlarından biridir ve bireylere kendi bankaları olma yeteneği tanıyor.

Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ) ise konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Web3 cüzdanları dijital varlıkların saklanmasından çok daha fazlasını vadediyor. Bu cüzdanlar, web3’ün yapı taşlarından biridir ve bireylere kendi bankaları olma yeteneği tanıyor.

Binance’de Son Durum Ne?

Lider kripto para borsası Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada dört kripto para birimini delist ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre 7 Aralık’ta BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain (WTC) platformdan delist edildi.

Binance bu kripto para birimlerini yaklaşık iki hafta önce duyurmuştu. Dolayısıyla bu süreçte delist edilecek kripto para birimleri ciddi değer kayıpları yaşadı. Örneğin WTC, son 14 günlük süreçte yaklaşık %75’in üzerinde düşüş yaşadı.

Bununla birlikte Binance, XRP/FDUSD, SOL/FDUSD, DOGE/FDUSD, BNB/FDUSD, ETH/FDUSD ve LINK/FDUSD işlem çiftleri için sıfır işlem ücreti kampanyasını duyurdu. Kampanya 8 Aralık’ta başlayacak ve “bir sonraki duyuruya kadar” sürecek.