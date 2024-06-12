Binance Watchlist’te yer alan kripto paraları öğrenin.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda. Borsa, bu konumun getirdiği sorumluluk doğrultusunda işlem yapmak isteyen kullanıcılarını bilgilendirmek için birçok önlem alıyor.

Bu yazıda söz konusu önlemlerden biri olan Binance Watchlist ve listede yer alan kripto paralardan bahsedeceğiz.

Binance Watchlist Nedir?

Binance, memecoin’ler ve utility token’lar gibi farklı türlerde ve piyasa likiditesi değişen düzeyde yüzlerce kripto paraya ev sahipliği yapıyor.

Borsa, riskli bulduğu kripto paraları listeleyerek kullanıcılara bildiriyor. İşte bu listeye Binance Watchlist deniyor.

Bir kripto paranın Binance Watchlist’e girmesi, borsanın listeleme standartlarına artık uymadığı, yakın olarak takip edildiği ve listelemeden kaldırılabileceği anlamına geliyor.

İşlem hacmi ve likidite, ekibin projeye bağlılığı, ağ istikrarı ve güvenliği, iletişim düzeyi, geliştirme faaliyetlerinin düzeyi ve kalitesi, listelenen bölgedeki düzenlemeler, denetimlere cevap verme düzeyi ve operasyonların etik olup olmaması, borsanın listeleme kriterleri arasına yer alıyor.

Haziran 2024 itibarıyla Binance Watchlist’te 30’un üzerinde kripto para bulunuyor. Listedeki başlıca kripto paralara göz atalım.

Binance Watchlist Coin’leri

JasmyCoin (JASMY): JasmyCoin, veri gizliliği odaklı çalışan, blockchain tabanlı bir metaverse ve şeylerin interneti (IoT) ağıdır. JASMY ise bu ağın kripto parasıdır. JASMY’nin piyasa değeri 1,86 milyar doları geçiyor.

FTX Token (FTT): İflas eden kripto para borsası FTX’in coin’i FTT, Binance’in spot platformunda hala listeleniyor. Borsa, marjlı işlemlerde ise FTT paritelerini 2022 yılında listelemeden kaldırdı.

ZCash (ZEC): Gizlilik odaklı altcoin ZEC, Binance Watchlist’teki kripto paralardan biri. ZCash, düzenlemelere uygunluk gibi gerekçeler nedeniyle bu listede bulunuyor. ZEC, Binance’in hizmet verdiği dört Avrupa ülkesinde listelemeden kaldırıldı. Kripto paranın platformdaki likiditesi epey azaldı. Binance, bir diğer gizlilik odaklı altcoin olan Monero’yu da geçtiğimiz aylarda platformdan kaldırmıştı.

Waves (WAWES): Waves, akıllı sözleşme destekli bir blockchain ağı. Aynı adlı WAWES ise onun kripto parası. Arz sınırı bulunmayan kripto para, 148 milyon doların üzerinde piyasa değerine sahip. Binance, WAWES’in 17 Haziran’da listelemeden kaldırılacağını duyurdu.

NEM (XEM): Neredeyse 10 yıllık bir blockchain ağı olan NEM’in kripto parası XEM, Binance’in 17 Haziran’da platformdan kaldıracağı kripto paralardan biri. Aynı gün OmiseGo (OMG) ve Wrapped NXM (WNXM) adlı kripto paralar da işleme kapatılacak.

Ark (ARK): Kişiselleştirilebilir ve birlikte işler blockchain ağları oluşturulmasını sağlayan Ark’ın kripto parası ARK da Binance’ten kaldırılabilir. Kripto para, CoinMarketCap verilerine göre 160 milyon dolar piyasa değeri ile en büyük 337’inci kripto para konumunda.

Reef (REEF): Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu Reef, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Ekosistemin kripto parası REEF, Binance’in takip listesinde yer alıyor ve her an platformdan kaldırılabilir.

aelf (ELF): aefl, ölçeklenebilirlik ve modülerlik odaklı bir blockchain ağı. ELF ise onun kripto parası. ELF, Binance Watchlist’te yer alan ve yüksek dalgalanma uyarısı alan kripto paralardan biri.

Binance, yakın zamanda Aragon (ANT), Multichain (MULTI), Vai (VAI), Drep (DREP), Mobilecoin (MOB) ve pNetwork’ü de listelemeden kaldırdı.