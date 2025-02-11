Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) halihazırda devam eden davalarını 60 günlüğüne durdurma kararı aldı. Bu karar, SEC’in yeni oluşturduğu kripto görev gücünün düzenleyici politikaları yeniden şekillendirme potansiyelinin nedeniyle alındı.

Tarafların ortaklaşa sunduğu başvuruda, SEC’in yaklaşımındaki değişimin davanın seyrini etkileyebileceği vurgulandı.

SEC’de Yönetim Değişikliği ve Yeni Yaklaşım

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, bu kararı “emsalsiz” olarak nitelendirirken, SEC’deki liderlik değişimiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Yeni Geçici SEC Başkanı Mark Uyeda, ajansın kripto varlıklara yönelik tutumunda önemli bir dönüşüme öncülük ediyor. Bu süreçte, Komiser Hester Peirce liderliğinde kurulan yeni kripto görev gücü, sert yaptırımlar yerine daha net ve uygulanabilir düzenleyici çerçeveler oluşturmayı amaçlıyor.

Hester Peirce, SEC’deki bu tutum değişikliğinin, ajansın herhangi bir kripto varlığı onayladığı anlamına gelmediğini ve bireysel token’ler konusunda tarafsız kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu politika değişikliğinin etkileri halihazırda devam eden davalara da yansıyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere SEC, geçtiğimiz günlerde Ripple davasına ilişkin belgeleri resmi web sitesinden kaldırdı ve XRP’nin perakende satışlarına yönelik mahkeme kararına itiraz etti. Gelişmelerin ardından Binance Coin (BNB) %4,62 yükselerek 637,63 dolara ulaştı.

SEC’in Kripto Politikasında Dönüm Noktası

SEC’in kripto düzenlemelerinde daha işbirlikçi bir yaklaşımı benimsemesi, eski başkan Gary Gensler’in sert politika çizgisinden belirgin bir ayrışma olarak görülüyor. Uyeda, sektör temsilcileriyle daha fazla diyalog kurarak, yatırımcıları koruyacak ancak yeniliği engellemeyecek dengeli politikalar oluşturmayı hedefliyor.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’e göre, SEC’in Ripple, Coinbase ve Kraken gibi diğer kripto para şirketlerine açtığı dolandırıcılıkla ilgili olmayan davaları da geçici olarak duraklatabilir.

Kısa bir süre önce Coinbase, SEC’e karşı mahkemede kritik bir hukuki zafer kazandı. ABD yargısı, Coinbase’in menkul kıymet sınıflandırmalarına ilişkin bir davada lehine karar verdi. Bu gelişme, mahkemelerin kripto varlıklar için özel düzenlemelere olan ihtiyacı kabul etmeye başladığını gösteriyor.

Ancak tüm kripto şirketleri için süreç aynı şekilde ilerlemiyor. Kraken, SEC’in kayıtsız menkul kıymet sunduğu iddiasıyla açtığı davada önemli bir hukuki savunmasını kaybetti. Mahkeme, Kraken’in “SEC’in kripto varlıklar üzerinde yetkisi yok” yönündeki savunmasını geçersiz kıldı.

Kripto Düzenlemelerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor mu?

Kripto sektörü, net kurallar getirilmesini ve belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep etmeye devam ediyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, SEC’in gereksiz davaları geri çekmesi ve halka bir özür borçlu olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Binance-SEC davasının askıya alınması, kripto para düzenlemeleri açısından kritik bir dönüm noktası olabilir. Eğer SEC’in yeni görev gücü davanın seyrini değiştirebilirse, gelecekte benzer davaların ele alınış biçimi tamamen değişebilir.