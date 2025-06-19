Kripto analiz platformu CryptoQuant, beş büyük kripto para borsasının rezerv kanıtı (Proof-of-Reserves / PoR) uygulamalarını karşılaştırdığı yeni raporunda Binance ve OKX’i şeffaflıkta sektör lideri ilan etti. Coinbase ise hiçbir PoR verisi paylaşmaması nedeniyle listenin sonunda yer aldı.

Binance İlk Sırada, OKX Takipte

Raporda, borsaların kullanıcı varlıklarını karşılayacak düzeyde rezerve sahip olup olmadığını gösteren “rezerv oranı” temel alındı. Binance, sürekli olarak yüzde 100’ün üzerinde rezerv oranı koruması ve aylık düzenli raporlarıyla ilk sırada yer aldı. Öte yandan OKX benzer bir rezerv yapısına sahip olsa da oranı Binance’in bir miktar gerisinde kaldı.

Bybit ve Kraken Gelişme Gösteriyor

Üçüncü sıradaki Bybit, rezerv oranını yüzde 105 ila yüzde 115 arasında tutuyor. Ayrıca, öncesinde iki ayda bir rapor yayınlarken bu sıklığı her ay rapor yayınlayacak şekilde yeniden düzenledi. Dördüncü sıradaki Kraken ise Kasım 2022’den bu yana sadece dört PoR raporu yayımladı. Rezerv oranı yüzde 100’ün üzerinde olmasına rağmen CryptoQuant, bu platformun güncellemelerde daha düzenli olması gerektiğini vurguladı.

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Coinbase’ten Hâlâ Ses Yok

Listede son sırada yer alan Coinbase, bugüne kadar herhangi bir PoR raporu yayımlamadı. Analist Maartun, bu durumu şirketin büyüklüğü ve sektördeki konumu açısından ciddi bir eksiklik olarak nitelendirdi.

PoR Neden Önemli?

Rezerv kanıtı, borsaların kullanıcı fonlarını gerçekten elinde tuttuğunu gösteren bir şeffaflık mekanizmasıdır. Özellikle FTX ve Mt. Gox gibi platformların çöküşü sonrası yatırımcıların güvenliğini sağlamak için önem kazandı.

Ancak uygulama bazı uzmanlar tarafından eleştiriliyor. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor, cüzdan adreslerinin kamuya açık hâle gelmesini içeren bu yöntemi “kötü bir fikir” olarak değerlendirerek, ciddi güvenlik riskleri doğurabileceğini söyledi. Ayrıca, profesyonel güvenlik ekiplerinin böyle bir uygulamayı asla tavsiye etmeyeceklerini, hatta yapay zekâdan risk analizi istense onlarca sayfalık tehlike senaryosu üretilebileceğini savundu.