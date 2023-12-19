Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’yla (CFTC) varılan uzlaşma kapsamında 3 milyar dolar ödeyecek. Böylelikle düzenleyicinin borsa ve kurucusu Changpeng Zhao hakkındaki suçlamaları çözüme ulaştırılacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) 2,7 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek. Bu ödeme sonrasında CFTC’nin Binance’e yönelik yaptırım eylemleri de düşürülecek. Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao ise uzlaşma kapsamında 150 milyon dolar ceza ödeyecek.

CFTC, Binance’e Açtığı Davayı Sonlandırıyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan basın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’nin Binance ve eski CEO’suna önerilen uzlaşma kararını kabul ettiği duyuruldu.

Binance, 1,3 milyar dolarlık haksız işlem ücretini ve 1,3 milyar dolarlık sivil para cezasını CFTC’ye ödeyecek. Changpeng Zhao ise 150 milyon dolarlık kişisel para cezası ödeyecek.

2023 yılının Mart ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açarak çeşitli suçlamalar yöneltmişti. CFTC, Changpeng Zhao’yu ve diğer üst düzey yöneticileri, ABD’li müşterilerin uyum kontrollerini atlamasına yardımcı olmakla suçlamıştı.

Changpeng Zhao bu suçlamaları reddederken Binance ise CFTC’nin ABD dışında faaliyet gösteren ve yerleşik yabancı kuruluşlara ve bireylere müdahale ederek yargı yetkisinin dışına çıktığını savunarak davayı reddetmeye çalıştı.

18 Aralık 2023 tarihinde yapılan basın açıklaması, Binance ve Changpeng Zhao ile CFTC arasındaki yasal savaşın sona erdiğini gösteriyor. Basın açıklamasına göre Binance ve Zhao’nun bağımsız üyelerden oluşan Yönetim Kurulu, Uyum Komistesi ve Denetim Komitesi kuracağını onaylaması gerekiyor.

Binance ile SEC Arasındaki Yasal Mücadeleler

Changpeng Zhao 2023 yılının Kasım ayında kurucusu olduğu Binance’in CEO’luk görevinden istifa etti. Changpeng Zhao kara para aklama yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Changpeng Zhao ayrıca Binance’in ABD kolu BinanceUS’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan da ayrıldı.

Changpeng Zhao’nun cezası 2024 yılının Şubat ayında belli olacak. Changpeng Zhao’nun 18 aya kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. Changpeng Zhao bu kapsamda, cezasının belli olacağı 23 Şubat 2024 tarihine kadar ABD’de kalması gerekiyor.

Binance, geride bıraktığımız Kasım ayında hakkındaki çeşitli suçlamalarla birlikte Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiğini kabul ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4,3 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya varmıştı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Binance’in suçunu kabul etmesi, Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile koordineli çözümlerin bir parçasıdır.

SEC ile Binance arasındaki yasal mücadele ise hala devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 5 Haziran 2023 tarihinde menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Binance’e dava açmıştı.