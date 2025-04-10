Binance, vadeli işlemler platformu kullanıcıları için LDUSDT adını verdiği yeni bir varlık daha sunmaya hazırlanıyor. Bu ürün, kazanç sağlayan ikinci “teminat varlığı” olacak.

LDUSDT sayesinde kullanıcılar, Simple Earn üzerinden kilitledikleri USDT’leri hem vadeli işlemlerde teminat olarak kullanabilecek hem de pasif gelir elde etmeye devam edebilecek.

Binance’ten yapılan açıklamaya göre, “Kullanıcılar önce Simple Earn’ün Esnek USDT Ürünü’ne abone olacaklar. Bu sayede, anlık yıllık getiri oranı (APR) üzerinden kazanç elde edecekler. Ancak USDT’ler kilitli olduğu için başka bir işlemde kullanılamıyor. Mevcut durumda kilitli USDT’ler LDUSDT’ye dönüştürülerek hem vadeli işlemlerde teminat olarak kullanılabilecek hem de kazanç sağlanmaya devam edecek.”

Öte yandan LDUSDT’nin bu ay içinde kullanıma açılması bekleniyor.

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LDUSDT Nedir? BFUSD’den Farkı Ne?

LDUSDT, Binance’in kazanç sağlayan ikinci teminat varlığı olacak. İlki, Kasım ayında sunulan BFUSD idi.

BFUSD ile kullanıcılar USDT veya USDC alıp satarak staking, fonlama ücretleri ve hedge işlemlerinden APY (yıllık getiri) kazanıyordu.

LDUSDT ise işleri daha da sadeleştiriyor: Kullanıcıların, pasif gelir elde etme ile vadeli işlemlerde teminat kullanımı arasında seçim yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü LDUSDT ile ikisi aynı anda mümkün.

Binance Ürün Başkan Yardımcısı Jeff Li, “BFUSD lansmanımızdan sonra gelen olumlu geri dönüşler üzerine yeni bir ürün daha sunmaktan memnunuz. LDUSDT, sermaye verimliliğini artırıyor ve yatırımcıların hem gelir elde etmesini hem de bu varlığı likit şekilde kullanabilmesini sağlıyor.” dedi.

LDUSDT’de Negatif Getiri Olmaz

LDUSDT’nin yıllık getiri oranı hiçbir zaman sıfırın altına inmeyecek. Tıpkı Binance Earn’de olduğu gibi, negatif APR uygulanmayacak.

Binance’e göre Earn ürününü kullanan aktif kullanıcı sayısı 10 milyonun üzerinde. Genel kullanıcı sayısı ise 250 milyonu aşmış durumda.