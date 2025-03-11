Binance, GoPlus Security (GPS) ve MyShell (SHELL) projelerinde usulsüz işlemler yapan bir piyasa yapıcıya yönelik aldığı tedbirleri açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, borsa içi soruşturma sonucunda piyasa yapıcının her iki projede de manipülatif faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Binance’ten Sert Müdahale

Binance, bu piyasa yapıcının platformdaki tüm faaliyetlerine son vererek, borsa üzerinde tekrar piyasa yapıcılığı yapmasını kalıcı olarak yasakladı.

Ayrıca, piyasa yapıcının bu işlemlerden elde ettiği gelirler dondurularak mağdur olan kullanıcıların zararlarını karşılamak için kullanılacak. Kullanıcılara yönelik tazminat planlarının ilgili projeler tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Borsa, platformda faaliyet gösteren tüm piyasa yapıcıların belirli kurallara uymak zorunda olduğunu vurguladı. Bu kurallar arasında, belirli bir işlem hacmini koruma, tutarlı alış-satış (bid-ask) farklarını sağlama ve yüksek frekanslı alım satım (HFT) gibi manipülatif uygulamalardan kaçınma şartları bulunuyor. Bu kuralların ihlali halinde ağır yaptırımlar uygulanacağı da bir kez daha hatırlatıldı.

Animoca Brands ve GSR Manipülasyon İddialarını Reddetti

Skandalın ardından piyasa yapıcının kimliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Ancak sektörde öne çıkan bazı şirketler, bu olayla hiçbir bağlantılarının olmadığını kesin bir dille ifade etti.

Hong Kong merkezli Web3 oyun yazılım şirketi Animoca Brands, GPS ve SHELL için piyasa yapıcılığı yapmadığını açıkça duyurdu. Şirketin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu konuyla ilgili gelen sorulara yanıt olarak, Animoca Brands olarak GoPlus Security (GPS) ve MyShell (SHELL) projelerinde herhangi bir piyasa yapıcılık faaliyeti yürütmediğimizi net bir şekilde belirtmek isteriz.”

Benzer şekilde, önde gelen kripto piyasası yapıcılarından GSR de Binance’in aldığı tedbirler sonrası bir açıklama yaptı ve usulsüz işlemlerle ilgilerinin olmadığını belirtti.

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Şirket, GoPlus Security projesinin yatırımcısı ve iş ortağı olduklarını kabul etmekle birlikte, piyasa yapıcılık hizmeti vermediklerini şu şekilde vurguladı:

“Binance’in açıklamasında adı geçen piyasa yapıcı biz değiliz. Müşterilerimize en yüksek seviyede dürüstlük ve şeffaflık sunmaya devam ediyoruz. GoPlus ekibinin yatırımcısı ve iş ortağı olarak onlarla yakın temas halindeyiz ve desteğimizi sürdürüyoruz.”