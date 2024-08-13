Binance.US’e açılan ve reddedilen toplu dava yeniden görülecek.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve ondan bağımsız faaliyet gösteren ABD merkezli kuruluş Binance.US, son dönemde hukuki birçok sorun yaşadı.

Binance.US için dertlere bir yenisi eklendi. Kripto para borsası toplu dava ile karşı karşıya.

Binance.US’e Toplu Dava

ABD’li Ryan Cox, 2021 yılında Binance.US’e piyasa manipülasyonu suçlamasıyla dava açmıştı. Cox, borsanın Binance’e ait kripto fiyat takip platformu CoinMarketCap’te Hex (HEX) token’ın sıralamasına müdahale ettiğini iddia ediyordu.

Davacıya göre bu durum, HEX fiyatının olması gerekenden daha düşük seyretmesine yol açtı. Ancak yerel mahkeme, Binance.US ve davanın açıldığı Arizona eyaleti arasında yeterli temas olmadığı gerekçesiyle davayı Şubat 2023’te reddetmişti.

ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, 12 Ağustos’ta bu kararı geri çevirdi. Mahkeme, ABD merkezli Binance.US’in davayı kabul etmek için yeterli teması bulunduğuna hükmetti. Dava şimdi temyiz mahkemesinde görülecek.

HEX’in geliştiricisi Richard Heart da daha önce mahkemelik olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Heart’a menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Temmuz 2023’te dava açtı.

Binance’in Üzerindeki Kara Bulutlar Dağılmıyor

Küresel borsa Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, geçtiğimiz dönemde çok sayıda davada hukuk mücadelesi yürüttü.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance’i kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizm finansmanını önleme (CFT) düzenlemelerine uymamak ile suçladı.

İddiaya göre Binance, ABD vatandaşlarının küresel borsaya erişimini engellemedi ve gerekli önlemleri almadı.

DOJ ile itiraf anlaşması yapan Changpeng Zhao, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Dört ay hapis cezası da alan CZ, mayıs ayında teslim oldu. CZ’nin eylül ayında tahliye edilmesi bekleniyor.