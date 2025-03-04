Binance, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) kullanıcılar için düzenleyici baskının artmasıyla birlikte dokuz stablecoin’i listeden çıkarma kararı aldı.

31 Mart 2025’ten itibaren USDT, DAI, FDUSD, TUSD, USDP, AEUR, UST, USTC ve PAXG platformdan kaldırılacak.

Şirket, bu varlıkların Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) ile uyumlu olmadığını belirtti. Kullanıcılar, belirtilen tarihe kadar bu stablecoin’leri alıp satabilecek. Ancak sonrasında işlem çiftleri kaldırılacak ve elde kalan varlıklar yalnızca Binance Convert aracılığıyla satılabilecek.

İlgili: Binance 4 Altcoin’i Delist Edecek: Kullanıcılara Uyarı

Binance, kullanıcıların MiCA uyumlu stablecoin’lere geçiş yapabilmesi için USDC ve EURI gibi alternatiflerin mevcut kalacağını duyurdu. Ayrıca, sıfır komisyonlu işlemler ve yüksek faiz oranları gibi özel promosyonlar sunulacak. Kullanıcılara, USDC veya EURI işlemlerinde dağıtılacak toplam bir milyon dolarlık ödül de verilecek.

MiCA Düzenlemeleri Sıkılaşıyor

Binance’in bu hamlesi, Kraken gibi diğer büyük borsaların benzer kararlarının ardından geldi. Ocak ayında Coinbase CEO’su Brian Armstrong da düzenleyici baskının devam etmesi halinde USDT’yi listeden çıkarabileceklerini belirtmişti.

Yeni MiCA düzenlemeleri, stablecoin ihraç eden şirketlerin Avrupa Birliği’nde faaliyet gösterebilmesi için kredi kurumu ya da elektronik para kuruluşu lisansı almasını zorunlu kılıyor. Ayrıca, şeffaflığı artırmak ve kullanıcıları korumak amacıyla tüm tokenler için detaylı teknik dökümantasyon talep ediliyor.