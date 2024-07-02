Lider kripto para borsası Binance, Türkiye’de kripto varlık düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bazı hizmet güncellemelerine gitti.

Kripto varlık yasası geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi ve yasalaştı.

Bu gelişmeden yaklaşık bir hafta sonra açıklamalarda bulunan Binance, Türkiye’deki hizmetlerinde bazı önemli değişikliklere gittiklerini açıkladı.

Değerli Binance TR Kullanıcıları, Türkiye'deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkındaki açıklamamıza aşağıdan ulaşabilirsiniz. ⤵️ — Binance TR (@BinanceTR) July 2, 2024

Binance, Türkiye’deki kripto paraların düzenlenmesine ilişkin çalışmaları yakından takip ettiklerini ve kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanmasına adına düzenleyicilerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını bildirdi. Binance, yatırımcıların korunması ve sektörün gelişimi için düzenlemelerin önemli olduğunu ve bu çabaları desteklediklerini belirtti.

Binance bu kapsamda gerekli adımları attıklarını ve atmaya devam ettiklerini duyurdu. Bu kapsamda Binance.com’da yapılacak değişiklikler şu şekilde:

Dil Seçeneği: Türkiye’deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır.

Türkiye’deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır. Pazarlama Faaliyetleri: Türk kullanıcılar için doğrudan tüm pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.

Binance bu gelişmenin bazı kullanıcılarını olumsuz etkileyebileceğini ancak önceliklerinin kullanıcı güvenliği ve memnuniyeti olduğunun altını çizdi. Lider kripto para borsası, tüm kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve yatırma/çekme işlemlerinin normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren Binance TR’nin ise bu güncellemeden etkilenmesi beklenmiyor.