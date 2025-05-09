ABD’li dört Demokrat senatör, Binance ile Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial arasında kurulan bağlantıların araştırılması için federal makamlara çağrıda bulundu. Bloomberg’in haberine göre, 2 milyar dolarlık yatırım sonrası ortaya çıkan uyumluluk sorunları, Washington’da endişelere neden oldu.

Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Sheldon Whitehouse ve Richard Blumenthal, Hazine Bakanı Scott Bessent ile Adalet Bakanı Pam Bondi’ye hitaben yazdıkları mektupta; söz konusu yatırımın detayları, Binance’in ABD’den çıkış planı ve eski CEO Changpeng Zhao’ya af getirilip getirilmediğinin araştırılmasını talep etti.

İddialara göre, Abu Dabi merkezli MXG isimli firma, yatırımı Trump ailesiyle ilişkili World Liberty Financial’ın çıkardığı USD1 adlı stablecoin ile gerçekleştirdi. İşlem, 1 Mayıs’ta kamuoyuna açıklandı. World Liberty kurucu ortağı Zach Witkoff, USD1 kullanımını Dubai’de düzenlenen Token2049 etkinliğinde Eric Trump’la birlikte katıldığı bir panelde doğruladı.

İlgili: Changpeng Zhao Trump’a Af Başvurusu Yaptığını Doğruladı

Binance daha önce ABD’nin kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek 4,3 milyar dolarlık cezaya razı olmuş, ardından ABD pazarından çekileceğini açıklamıştı. CEO’luk görevinden ayrılan Zhao, uzlaşma kapsamında 4 ay ABD’de gözetim altında tutulmuştu.

Senatörler, Trump bağlantılı bir stablecoin’in yatırımda kullanılmış olmasının yeni uyum sorunlarına işaret ettiğini ve Zhao’nun başkanlık affı için lobi faaliyetlerinde bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturulması gerektiğini belirtti.

Senatörler, 21 Mayıs’a kadar Binance’in uzlaşma şartlarına uyumu, ABD’den çıkış takvimi ve federal kurumlarla USD1 ya da olası aflarla ilgili yapılan iletişim hakkında bilgilendirme talep etti.

Soruşturma çağrısı, Senato’daki Demokratların kısa süre önce bir stablecoin yasa tasarısını engellemesinin ardından geldi. Tasarının reddedilmesinde, Trump ve diğer üst düzey yetkililerin görevdeyken kripto projelerinden gelir elde etmesini önleyecek düzenlemelerin bulunmaması etkili oldu.