Binance TR, kullanıcılarını kritik bir hata ile gündemde. Borsadan yapılan bazı para çekme işlemlerinin çekimlerin “kira geliri” olarak kaydedildiği ve bu nedenle de kullanıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi borcu çıkarıldığı ortaya çıktı.

Binance TR Kullanıcılarına Vergi Bildirimi Gitti

Son günlerde birçok Binance TR kullanıcısı, GİB tarafından gönderilen mesajlarla gelir vergisine tabi olduklarını öğrendi. Dijital Vergi Dairesi’ne giriş yapan bazı yatırımcılar, hesaplarına “konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir” ibaresiyle borç yansıtıldığını fark etti.

Bu durumun arkasında, Binance TR’den yapılan belirli çekimlerin otomatik olarak kira ödemesi olarak tanımlanması yatıyor. Son dört yıl içinde yapılan bazı para transferlerinin sistem tarafından kira ödemesi olarak algılandığı ve bu sebeple kullanıcılara vergi borcu çıkarıldığı belirtiliyor.

Binance TR’den Açıklama

Binance TR, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmasa da müşteri destek hattı, hatanın farkında olduklarını ve çözüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Ancak, borsanın nasıl bir düzeltme yöntemi izleyeceği ve mağduriyetlerin nasıl giderileceği henüz netlik kazanmış değil. Binance TR resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Kullanıcılarımız, kripto yatırımlarıyla ilgili vergi bilgilendirmeleri konusunda yaşanan karışıklıkların farkındayız. Bu durumun platformumuzdan kaynaklanmadığını belirtmek isteriz. Konunun açıklığa kavuşması için ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Binance TR Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Vergi borcu bildirimine maruz kalan kullanıcılar, GİB’in Dijital Vergi Dairesi platformuna giriş yaparak işlemlerini kontrol edebilir. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

Kira geliri bölümünü kontrol edin: Eğer Binance TR’den yapılan bir çekim kira ödemesi olarak görünüyorsa, bu işlemin düzeltilmesi için Hazır Beyan Sistemi üzerinden itirazda bulunabilirsiniz.

GİB ile iletişime geçin: Vergi borcunun yanlış olduğunu belirtmek için GİB’in resmi iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.