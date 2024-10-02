2 Temmuz’da yürürlüğe giren kripto varlık yasasıyla birlikte yurtdışında yerleşik kripto para platformlarına verilen 3 aylık geçiş süreci, 2 Ekim yani bugün itibariye tamamlanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türk kripto sektöründe yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Foreks.com’da yer alan habere göre Dönmez, kripto varlık düzenlemesini yenilikçi ve inovasyon dostu olarak tanımladı. Dönmez, kripto varlık düzenlemesinin ikincil düzenlemelerle daha da netleşmesini beklediklerini ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Bundan sonraki düzenlemelerin de tıpkı mevcut düzenleme gibi yasaklayıcı olmayan ve inovasyonu destekleyen çözümler sunmasını umduklarını kaydetti.

Mücahit Dönmez ayrıca kripto para piyasalarının düzenlenmesinin SPK’nın görev alanına dahil edilmesinin geçmişte yaşanan olumsuzlukları azaltabileceğini öngörüyor. Açıklamasında Türkiye’deki kripto para sahipliğine de değinen Dönmez şu ifadeleri kullandı:

İki yıl önce kripto varlık sahibi kişi sayısı 8-10 milyon arasındayken, bugün bu rakam 10-12 milyona ulaştı. 80 milyonluk nüfus düşünüldüğünde hâlâ önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Birçok kişi devletin yasalarını bekliyordu, şimdi ise platformların lisanslama süreci merakla takip ediliyor.

Binance TR Genel Müdürü Dönmez, kripto varlık düzenlemesiyle kripto varlık platformlarının “yerel” ve “yurtdışında yerleşik” olmak üzere ikiye ayrıldığına dikkat çekti. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere 2 Ekim 2024 tarihi itibariyle yurtdışında yerleşik kripto para platformları, Türkiye’de ofis açamayacak, Türkçe dil desteği sunamayacak ve Türkiye’deki kullanıcılara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütemeyecek. Bu kapsamda Binance, OKX, Gate.io ve BingX gibi borsalar halihazırda bazı faaliyetlerini sonlandırdı.

Dönmez, kripto paraların ilk ortaya çıktıkları dönemde “yıkıcı teknoloji” olarak adlandırıldığını ancak kripto paraların geleneksel finans sistemleriyle uyum yakaladığını ve bu nedenle de “yıkıcı” yerine “dönüştürücü” ifadesinin daha doğru olduğunu savundu.