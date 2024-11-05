Binance ve Changpeng Zhao’nun avukatları, SEC’in güncellenmiş suçlamalarını reddetmek için başvuruda bulundu.

Geçmişte federal yargıç, Binance’ın BUSD ve Simple Earn programlarının ve BNB’nin ikincil piyasalardaki satışlarının yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Ancak SEC, mahkemenin kararını görmezden gelerek daha önce reddedilen bu suçlamaları yeniden gündeme taşımayı hedefliyor.

Binance avukatları 4 Kasım’da yaptıkları başvuruda SEC’in ATOM, FIL, AXS, SAND ve MANA gibi üçüncü parti token’lara yönelik güncellenmiş suçlamalarının reddedilmesini talep etti.

Avukatlar, SEC’in güncellenmiş suçlamalarının net bir yasal temelden yoksun olduğunu belirterek, komisyonun kripto varlıkları nasıl yatırım sözleşmesi olarak nitelendirdiğine dair yeterli bir standart sağlamadığını ileri sürdü. Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“SEC, mahkemenin kripto varlıkların tek başına “menkul kıymet” olmadığını belirten kararına dikkat çekse de bu kararın mantıksal sonuçlarını kabul etmiyor.”

Binance’ın avukatları, SEC’in güncellenmiş suçlamalarının hemen hemen tüm kripto varlık işlemlerini, alıcıların değer artışı umudu taşıyabileceği varsayımıyla menkul kıymet işlemi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Ayrıca başvuruda, SEC’in Ethereum ile ilgili iddialarını gerekçesiz bir şekilde geri çekmesine rağmen, kripto işlemleri arasında kazanan ve kaybedenleri keyfi olarak seçmeye devam ettiği belirtildi.

Binance Davasında Son Durum

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2023 yılının Haziran ayında Binance, Binance.US ve Changpeng Zhao’ya karşı açtığı davada kayıt dışı borsa, broker ve saklama platformu faaliyetlerinde bulundukları iddiasında bulunmuştu. SEC, bu iddiaları Coinbase ve Kraken gibi diğer büyük kripto borsalarına da yöneltmiş durumda.

Binance avukatları tarafından yapılan mahkeme başvurusunda, “Mahkemeden 89 sayfalık rehberlik ve yüzlerce yeni iddia eklenmesine rağmen, SEC’in düzenlenmiş iddialarıyla yasalar karşısında başarısız olmaya devam ediyor,” ifadesine yer verildi.