Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre lider kripto para borsası Binance, Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmayı düşünüyor.

Binance kısa bir süre önce Rusya merkezli birçok bankayla ilişkisini sonlandırmıştı. Lider kripto para borsası Binance, şimdi ise Rusya pazarından tamamen çıkmayı düşünüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından ABD ve birçok Avrupa ülkesi Rusya’ya yaptırım uygulamıştı. Bu süreçte Rusya merkezli bankaların küresel ödeme ağlarından izole ettiği dönemde Ruslar Binance borsasına yönelmişti.

Binance’in yakın zamanda uygulamaya koyduğu politika, Rus kullanıcıların Rus rublesi dışında herhangi bir para birimiyle işlem yapmasını yasakladı. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan Rus vatandaşlarının Binance platformunda borsada ruble, euro, ABD doları ve Ukrayna Grivnası ticareti yapmasını engel getirildi. Bununla birlikte Rusya vatandaşı olmayan kişilerin ise Rus Rublesiyle işlem yapması tamamen kısıtlandı.

Bloomberg, bu yılın başlarında ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) bu konuyla ilgili olarak Binance’e soruşturma başlattığını bildirmişti. ABD makamları Binance’in Rusların Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından uygulanan ABD yaptırımlarından kaçmasına olanak sağlayıp sağlamadığını soruşturuyordu.

Binance, uluslararası yaptırımlar nedeniyle 2022 yılının Mart ayında Rusya’da kullanıma sunduğu Visa ve Mastercard kartlarından para yatırma işlemlerini kabul etmeyi durdurduğunu bildirmişti. Ancak, bu yılın Nisan ayında kısıtlamalar kaldırılarak Rus kullanıcıların Rusya’da çıkarılan banka kartlarını kullanarak platforma ruble, euro, İngiliz sterlini ve diğer para birimlerini yatırmalarına imkan tanındı.

Rapora göre, şirket şu anda ABD’de ortaya çıkabilecek potansiyel düzenleyici zorluklar nedeniyle Rusya’dan çekilmeyi düşünüyor.

Bir Binance yetkilisi tarafından The Wall Street Journal’a yapılan açıklamada “borsanın operasyonlarını tamamiyle sonlandırması da dahil olmak üzere tüm seçenekler masada” ifadeleri kullanıldı.

Bybit ve OKX gibi diğer önde gelen kripto para borsaları da Binance’i takip ederek Tinkoff Bank ve Sberbank gibi bazı Rus bankalarıyla ilişkisini sonlandırdı.