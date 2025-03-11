Binance’in, 14 Mart itibarıyla PI token’ı destekleyen borsalar arasına katılacağına dair söylentiler giderek artıyor.

Son bir haftadır kripto piyasasındaki genel düzeltme sürecinden en fazla etkilenen varlıklardan biri de Pi Network’ün yerel kripto parası oldu. CoinGecko verilerine göre, şu anda PI yaklaşık olarak 1.40 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son yedi günde yüzde 20’lik bir düşüş yaşadı.

Düşüşü tersine çevirebilecek ve PI fiyatını yeniden 3 dolar seviyesine veya daha yukarısına taşıyabilecek en önemli etkenlerden biri Binance’in listeleme kararı olabilir. Şubat ayında, dünyanın en büyük kripto borsası Binance, kullanıcılarına PI token’ın platformda listelenmesini isteyip istemediklerini sormuştu.

Oylama sonucunda katılımcıların yüzde 86’sı “evet” seçeneğini işaretledi. Ancak, bu güçlü desteğe rağmen PI hâlâ Binance’te listelenmedi.

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Öte yandan, borsanın PI’yi listeleyeceğine dair söylentiler yeniden gündeme geldi ve bu hamlenin özellikle 14 Mart’ta gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Bu tarih, Pi Network topluluğu için özel bir anlam taşıyor. Proje ilk olarak 2019 yılında başlatılmış olsa da bu yılın başlarında Açık Ağ (Open Network) aşamasına geçti. 14 Mart ise Pi Network’ün altıncı yıl dönümü olacak.

Ancak, projenin sürekli ertelenmesi ve ilerleme sürecinin yavaş ilerlemesi ciddi tartışmalara yol açtı. Birçok topluluk üyesi bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, bazı sektör temsilcileri Pi Network’ü dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

Dolandırıcılık olsun ya da olmasın, Pi Network bugüne kadar ayakta kalmayı başardı. Şu anda PI token’ı destekleyen büyük borsalar arasında Bitget, OKX ve MEXC gibi platformlar bulunuyor. Şimdi gözler Binance ve diğer büyük borsalara çevrildi. Bakalım Binance, bu listeye katılan bir sonraki isim olacak mı?