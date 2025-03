Yatırımcılar “Pi Coin neden Binance tarafından listelenmedi, Pi Coin şeffaflık sorunları, Pi Coin’i listeleyen borsalar?” gibi soruları merak ediyor.

Pi Coin, Binance’in “Oylamayla Listeleme” programında %86 oy almasına rağmen henüz borsa tarafından listelenmedi. Bunun en önemli nedeni, programa katılmak için projelerin BNB Smart Chain’i desteklemesi gerekliliği. Ancak Pi Network kendi blockchain ağına sahip, bu da onu programın dışında bırakıyor.

Binance’in topluluk oylamasıyla Pi Coin’i listelemeye dair görüş alması ve ardından hiçbir adım atmaması, yatırımcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Binance, Pi Coin’i listeleme konusunda net bir tavır sergilemezken, bazı yatırımcılar Binance’in kendi ekosistemine ait memecoin projelerine öncelik tanıdığını iddia ediyor.

Binance’in Pi Coin’e karşı ilgisizliği, projenin finansal şeffaflığına yönelik tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Kullanıcılar, Pi Network’ün finansman kaynaklarının belirsiz olduğunu ve projeye yatırım yaptığı söylenen bazı şirketlerin, resmi portföylerinde Pi Network’ü içermediğini belirtiyor.

Pi Network’ün kurucu ortaklarından Vince McPhillip tarafından açılan bir dava, projenin fon toplama süreciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkardı. Mahkeme belgelerine göre Pi Network, 2019 yılında SAFE (Gelecek Hisse Senedi İçin Basit Anlaşma) satarak 20 milyon dolar değerinde fon toplamaya çalıştı. Ancak bu süreçte yalnızca 500 bin dolar toplanabildi. 2020’de ise tekrar fon toplama girişiminde bulunarak 300 bin dolar daha yatırım aldı.

🔍Who Are Pi Network’s Investors? The Mystery Continues! 🚨

The Pi Core Team has never officially disclosed any investors behind Pi Network. However, it’s been reported that SocialChain Inc. (Pi Network) has received funding from three firms: 137 Ventures, Ulu Ventures, and… pic.twitter.com/6vgMPo8fCd

— Pi Network – Open Mainnet (@Pi81Mall) March 18, 2025