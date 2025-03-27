Lider kripto para borsası Binance’in, Pi coin’i listelemeyi reddettiği yönünde bazı raporlar dolaşıyor. Ancak, Binance henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Raporlar ve Karışıklık

Raporlar, Binance’ın Pi coin’i listelememe kararını birkaç nedene dayandırdığını belirtiyor. Bunlar arasında Pi Network’ün hala çok merkeziyetçi olması ve açık bir ana ağ (mainnet) olmaması yer alıyor. Binance, Pi Coin’in ancak bu sorunlar çözüldüğünde listelenebileceğini, merkeziyetsizlik ve açık bir ana ağın listeleme sürecinin anahtarları olduğunu açıkladı.

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Pi coin hayranları ve yatırımcıları sosyal medyada hızla tepki gösterdi ve raporların yanlış olduğunu belirttiler. Birçok kişi, Binance’ın ana ağın kapalı olduğu yönündeki iddialarının yanlış olduğunu düşünüyor. “Ana ağ açık! 20 Şubat’ta başlatıldı,” diyen bir Pi coin destekçisi, durumu vurguladı.

Bazı kişiler ise, Binance’ın henüz resmi bir açıklama yapmadığı için bu haberin sadece bir söylenti olabileceğini savunuyor. “Binance’tan Pi coin’i reddettiklerine dair resmi bir açıklama yok, bu da raporların doğru olmayabileceğini gösteriyor,” diyen bir kişi, durumu değerlendirdi.

Pi Network’te Ne Oluyor?

Pi Network, 20 Şubat 2025’te açık ana ağını resmen başlatarak daha iyi bir merkeziyetsizlik ve altyapı vaat etti. Pi Network topluluğu, platformunu büyütmek ve geliştirmek için yoğun çaba harcıyor, ancak daha fazla tanınma ve likidite gibi zorluklar da mevcut.

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Binance’tan henüz resmi bir açıklama olmadığı için, kimse Pi coin’in gerçekten listelenip listelenmeyeceğini kesin olarak bilmiyor. Bazıları, Binance’ın Pi coin’in ilerlemesini sonunda kabul edeceğinden umutlu, diğerleri ise temkinli.

Eğer Binance gerçekten Pi coin’i reddetmişse, bu proje için büyük bir geri adım olabilir. Öte yandan, Binance sadece daha fazla ilerleme bekliyorsa, Pi coin destekçileri hala umutlu olabilir. Yayın saati itibariyle, Pi coin %3’ten fazla değer kazandı ve 0,84 dolar seviyesinde işlem görmekte.