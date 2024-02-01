Changpeng Zhao’nun Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılmasının ardından borsanın pazar payı %32’ye kadar gerilemişti. Ancak aradan geçen birkaç aylık süreçte borsanın pazar payı yeniden toparlanarak tekrar %48,7’ye yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaklaşık iki ay önce ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile uzlaşmaya vararak 2018 yılından bu yana devam eden soruşturmaların kapatılması karşılığında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Uzlaşma kapsamında borsanın kurucusu Changpeng Zhao da CEO’luk görevinden ayrılmıştı.

Kripto para analitik platformu Kaiko’nun verileri Binance’in pazar payının yeniden %49’a yükseldiğini gösteriyor.

Binance’in Pazar Payı Yeniden Yükselişe Geçti

Binance için 2023 yılı kâbus gibi geçti. Binance’in pazar payı 2023 yılının başında %55 seviyesindeyken yıl sonunda %32’ye kadar geriledi. Bu süreçte borsanın rezervleri ve işlem hacmi önemli ölçüde azaldı.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere sıfır işlem ücreti kampanyasının sona ermesi ve SEC’in borsaya dava açması gibi olumsuz gelişmeler sonucunda Binance’in pazar payı %50’nin altına düşmüştü.

ABD’li yetkililerin Binance’e yönelik baskısı, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile varılan uzlaşma kapsamında borsanın 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırmasıyla daha da arttı. Uzlaşma kapsamında Binance’in kurucusu Changpeng Zhao da borsadaki CEO’luk görevinden istifa etti. Changpeng Zhao, Binance’in güçlü kara para aklama karşıtı (AML) program uygulamadığı konusundaki kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti.

Changpeng Zhao’nun istifasının ardından Binance’in pazar payı %32’ye kadar geriledi. Ancak sonrasında borsanın pazar payı hızla toparlanarak %48,7 seviyesine geri döndü.

Binance Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Kaldı

2023 yılındaki olumsuzluklar nedeniyle Binance’in rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden %20 oranında düşüş yaşadı. Bu aynı zamanda Binance’in rezervlerinde son 5 yılda yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Öyle ki Binance’in spot işlem hacmi, 2020 yılının Haziran ayından bu yana ilk kez Coinbase ve OKX gibi rakip kripto para borsalarının işlem hacminin altına geriledi. Bu süreçte Binance’e yönelik BTC yatırma işlemleri de tüm zamanların en düşük seviyelerine belirledi.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Binance, pazar payı açısından en büyük kripto para borsası olmaya devam ediyor. Bu da Binance’in olumsuzluklar karşısında güçlü bir şekilde ayakta kalmaya devam ettiğini gösteriyor.