Binance, 14 Haziran’da bazı işlem çiftlerini platformundan delist edeceğini duyurdu ve kullanıcılarına olası zararların önlenmesi için işlem botlarını ayarlamalarını tavsiye etti.

Özet:

Binance, ALPACA/BTC ve QUICK/BTC gibi işlem çiftlerini bu hafta delist edecek.

Borsa kısa bir süre önce IO.NET (IO) için birçok farklı hizmete eklendi ve Binance Futures Copy Trading için yeni sözleşmeler tanıtıldı.

Binance’in En Son Güncellemeleri

Lider kripto para borsası Binance, kullanıcılarını korumak ve platformunda yüksek kalitede alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla güncellemelerine devam ediyor. Bu kapsamda platformunda işlem gören tüm pariteleri periyodik olarak kontrol eden Binance, düşük likidite gibi çeşitli olumsuz durumlar çerçevesinde işlem çiftlerini platformundan kaldırıyor.

Bu kapsamda Binance aşağıdaki işlem çiftlerini 14 Haziran tarihinde platformundan delist edeceğini açıkladı:

ALPACA/BTC

NFP/TUSD

MDX/BTC

QUICK/BTC

XAI/BNB

Binance cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kullanıcılara, potansiyel kayıplardan kaçınmak için Spot Trading Bot hizmetlerinin durdurulmasından önce Spot Trading Botlarını güncellemeleri ve/veya iptal etmeleri şiddetle tavsiye edilir.

Bu duyurunun ardından etkilenen kripto para birimlerinde küçük çaplı değer kayıpları yaşandı. Söz konusu düşüş, piyasadaki fiyat düzeltmesiyle aynı dönemde gerçekleşti.

Binance, bir kripto para birimini delist ettiğinde çok daha sert değer kayıpları yaşanabiliyor. Örneğin borsa bu yılın Şubat ayında gizlilik odaklı kripto para birimi Monero’yu (XMR) delist edeceğini açıkladı. Bu duyuru sonrasında XMR fiyatında %20’nin üzerinde değer kaybı yaşandı.

Binance’deki Diğer Güncellemeler

Binance kısa bir süre önce IO.NET’i (IO) Binance Simple Earn, “Buy Crypto” ve Binance Convert gibi hizmetlere dahil etti. Borsa 13 Haziran’da IO’yu Binance Auto-Invest, Binance Margin ve Binance Futures için de listeleyecek.

Binance ayrıca Binance Futures Copy Trading için BB/USDT, ONDO/USDT ve TNSR/USDT sözleşmelerini tanıttı. Binance Futures Copy Trading, kullanıcıların

Binance bu özelliğiyle, kripto paralarla alım satım yapmak için vakti veya yeterli zamanı olmayan kullanıcılarını hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar profesyonel veya deneyimli bireylerin işlemlerini otomatik olarak kopyalayabiliyor.