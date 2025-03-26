Binance, MOVE token satışlarından 38 milyon dolar kazanan piyasa yapıcısı ile ilişkisini kesti.

Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance, birkaç ay önce platform kurallarına uymayan kimliği belirsiz bir piyasa yapıcısını sistem dışı bıraktı.

Binance’a göre, söz konusu piyasa yapıcı, birlikte çalışabilir uygulamalar sunan blockchain ağı Movement’a ait MOVE tokenlarını, token listelemesinin gerçekleştiği 9 Aralık’ta, borsada işlem görmeye başladıktan sonraki 24 saat içinde toplu olarak sattı. Bu satışlar sonucunda yaklaşık 38 milyon dolar değerinde Tether (USDT) kâr elde etti.

Binance, Piyasa Yapıcısını Sistemden Çıkardı

Binance, bu piyasa yapıcının piyasada yeterli alıcı desteği sunmadığını ve kazançlarının kullanıcılar pahasına elde edildiğini açıkladı.

Özellikle, kimliği açıklanmayan kurumun, Binance tarafından daha önce de yasaklanan başka bir piyasa yapıcısı ile bağlantılı olduğu belirtildi. O piyasa yapıcı da Binance’te listelenen GoPlus Security’nin yerel varlığı GPS ve yapay zeka tabanlı tüketici projesi MyShell’in tokenı SHELL üzerinde benzer etik dışı eylemlerde bulunmuştu. Binance, piyasa yapıcısını sistemden çıkarmış ve GPS ile SHELL kullanıcılarını tazmin etmek amacıyla kazançlarına el koymuştu.

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Borsa, 66 milyon MOVE tokenının topluca satıldığını tespit ettikten sonra, benzer şekilde 18 Mart’ta bu piyasa yapıcısını sistemden çıkardı ve firmaya borsada herhangi bir işlem yapma yasağı getirdi. Yapılan son duyuru, kripto topluluğunu durumdan haberdar etmeyi amaçlıyor. Binance, piyasa yapıcısının platform üzerinde bu tarz faaliyetlerde bulunmasını kalıcı olarak yasakladı.

Aynı zamanda Movement ekosistemini geliştirmeyi hedefleyen Movement Labs ve Movement Network Foundation’a da konuyla ilgili bilgi verildi. Piyasa yapıcının haksız kazançlarına el konuldu ve bu fonların MOVE kullanıcılarını tazmin etmek için kullanılacağı belirtildi.