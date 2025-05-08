Binance, Launchpad platformu üzerinden gerçekleştirmeyi planladığı ikinci MOVE token airdrop’unu, Movement projesinin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Proje tarafından gönderilen tokenlar kısa süre önce Binance cüzdanlarına aktarılmış ve bu da airdrop beklentisini artırmıştı.

Binance ile Movement arasındaki iş birliği, 2024’ün sonunda duyurulan ilk anlaşmayla başlamıştı. Anlaşmaya göre MOVE arzının yüzde 5’i, spot listelemenin ardından yaklaşık altı ay sonra dağıtılacaktı.

Ancak Binance yaptığı açıklamada, “Movement projesiyle ilgili devam eden gelişmeler nedeniyle, netlik sağlanana kadar MOVE HODLer Airdrop’larını ertelemeye karar verdik.” ifadelerine yer verdi.

Fiyat Yönünü Aşağıya Çekti

MOVE token, listelemeden sonra dalgalı bir fiyat seyrine girdi. Proje, Nisan 2025’te Coinbase’in tokenı listeden çıkarmasının ardından yüzde 20 değer kaybı yaşadı. Daha önce bir piyasa yapıcının müdahalesiyle yaklaşık 38 milyon dolar değer silinmişti.

Son açıklamaların ardından MOVE fiyatı 0,15 dolara kadar geriledi. Proje ekibi toparlanma sözü verse de airdrop’un ertelenmesi toplulukta hayal kırıklığı yarattı. Airdrop’un özellikle toparlanma açısından pozitif etki yaratacağına inanılıyordu. Bu arada, ikinci Launchpad sezonu öncesinde yapılması planlanan Movedrop etkinliği de geçtiğimiz hafta ertelenmişti.

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Projenin yaşadığı güven kaybının temel nedeni, token arzının büyük kısmını elinde bulunduran danışmanlar ve piyasa yapıcılarla yapılan anlaşmalar oldu. Bu durum fiyat istikrarını bozarken, projenin teknik gelişmişliğine gölge düşürdü.

Movement şu anda DeFi alanında yeni bir yapı kurma aşamasında. Çeşitli merkeziyetsiz borsalar ve borç verme platformlarında toplam 106 milyon dolarlık kilitli varlık bulunuyor.

Yeni Yönetim Göreve Başlıyor

Movement Foundation, kurucu ortaklardan Rushi Manche’nin görevden alınmasının ardından yönetim değişikliğine gitti. Yeni yapı, Move Industries adıyla 7 Mayıs itibarıyla göreve başlayacak.

Yeni yönetim önceliğini Movedrop etkinliğine, ardından toplulukla etkileşim ve teknik iyileştirmelere vereceğini açıkladı. Ekibin amacı, hem MOVE token’ı hem de projenin güvenini yeniden inşa etmek.

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Move Industries’in başına, Movement Labs bünyesinden erken dönem çalışanları getirildi. Yeni CEO ve ekosistem mimarı @torabyou olurken, @livingwithwill başkan ve pazarlama sorumlusu görevini üstlendi.

Aynı zamanda, Move Industries tamamen yeni bir şirket olarak yapılanacak. Yönetişim sistemi baştan sona yenilenecek; toplulukla şeffaf toplantılar düzenlenecek ve iş birlikleri daha sıkı denetlenecek.

Yine de MOVE topluluğunun yaşanan çöküş ve başarısız airdrop’lar sonrası projeye karşı mesafeli kalabileceği değerlendiriliyor.