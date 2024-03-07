Binance, Launchpool’da listelenecek 48’inci projeyi duyurdu: Aevo.

Peki Aevo tam olarak ne? Arkasında hangi oluşum var? Kripto para ne işe yarayacak? Ne zaman listelenecek?

Soruların cevabı yazımızda.

Aevo Nedir?

Aevo bir merkeziyetsiz kripto para borsasıdır (DEX). Borsa, kripto türev ürünlerine yatırım yapma imkanı sunuyor.

DeFi protokolü Ribbon Finance tarafından desteklenen DEX, 2022 yılında açıldı. Borsa ekibinde Coinbase, Kraken ve Goldman Sachs gibi büyük şirketlerin eski çalışanları, ayrıca Stanford, MIT ve Cornell gibi prestijli üniversitelerin mezunları görev alıyor.

Borsa, ağırlıklı olarak opsiyon sözleşmelerine odaklanıyor. Ancak platformda sürekli vadeli sözleşme gibi diğer türev ürünlerine de yatırım yapılabiliyor. Borsanın daha çok profesyonel yatırımcılara hitap ettiği söylenebilir.

Aevo’nun zincir dışı (off-chain) işlemleri zincir üstüyle (on-chain) senkronize edebilmesi, en önemli özelliği olabilir. Zincir dışında tutulan emir defterindeki işlemler, zincir üstünde hızla işleniyor ve işlem yükü azalırken hız önemli ölçüde artıyor.

Aevo, ölçeklenebilirliği daha da iyileştirmek için optimistic roll-up teknolojisinden yararlanan Aevo Chain’i de kullanıyor. Bu zincir ayrıca EVM uyumlu, yani Ethereum mainnet ile senkronize olabiliyor.

AEVO Token Nedir?

AEVO, aynı isme sahip DEX tarafından geliştirilen, Ethereum blockchain tabanlı bir kripto paradır.

AEVO, henüz piyasaya sürülmedi, ancak çok yakında Binance üzerinde dolaşıma sokularak işleme açılacak.

AEVO, piyasaya sürüldüğünde sahiplerine yönetişime katılma hakkı sunacak. AEVO stake ederek faiz kazanmak da mümkün olacak.

AEVO, Ribbon Finance (RBN) ile aynı ekip tarafından geliştirildi. RBN sahipleri de ellerindeki RBN’leri bire bir oranında AEVO’ya dönüştürebilecek. Dönüşüm için yalnızca iki aylık kilitleme süreci gerekli.

Binance’te Ne Zaman Listelenecek?

AEVO, Binance Launchpool yoluyla piyasaya sürülecek 48’inci proje olacak. Borsa kullanıcıları 8 Mart Cuma gününden itibaren BNB ve FDUSD stake ederek AEVO farming yapabilecek. Farming süreci 5 gün sürecek.

Farming, temelde staking ile aynı işlemi ifade ediyor. Yalnızca staking’de piyasada olan coin’ler kilitlenirken, farming’de henüz dolaşıma girmemiş bir kripto para için kilitleme işlemi yapılıyor. Her iki işlem de kripto para cinsinden faiz kazandırıyor.

AEVO’nun toplam arzı 1 milyar token olarak belirlendi. Binance Launchpool’da ilk aşamada 110 milyon AEVO, yani toplam arzın yüzde 11’i piyasaya sürülecek. Toplam arzın yüzde 4,5’ine denk gelen 45 milyon AEVO ise farming ödülü olarak dağıtılacak.

Binance, 13 Mart’ta AEVO/BTC, AEVO/USDT, AEVO/BNB, AEVO/FDUSD ve AEVO/TRY paritelerini listeleyerek AEVO’yu alım satıma açacak.