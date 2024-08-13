Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance, merkeziyetsiz bir açık katmanlı blockchain olan Toncoin’i (TON) ve Binance Launchpool’daki 56. projesini başlattığını duyurdu. Resmi lansman tarihi olarak 15 Ağustos 2024 belirlendi ve kullanıcılar, BNB ve FDUSD stake ederek TON token kazanabilecek.

14 Ağustos’tan itibaren, Binance kullanıcıları platformun lansman için hazırlık yapmasıyla birlikte resmi Toncoin sayfasına erişim sağlayabilecekler. Farming dönemi, 15 Ağustos 00:00 UTC’de başlayacak ve 20 gün sürecek, bu süre zarfında kullanıcılar token’lerini ayrı havuzlarda stake ederek TON biriktirebilecekler.

Binance, toplamda 7,65 milyondan fazla TON token’ı ödül olarak dağıtacak. Bu ödüller BNB ve FDUSD havuzları arasında paylaştırılacak.

Ayrıca, Binance, yeni bir özellik olan Binance Super Earn’ü başlatıyor. Bu özellik, kullanıcıların TON token’lerini Simple Earn Locked Products’ta kilitleyerek özel bir yıllık yüzde oranından (APR) yararlanmalarını sağlayacak. Bu oranların detayları henüz açıklanmadı.

Toncoin Kullanıcı Deneyimi

Bu fırsata katılmak için kullanıcıların Müşterini Tanı (KYC) doğrulamasını tamamlamaları gerekiyor. Bununla birlikte Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna gibi ülkelerdeki kullanıcılar düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle kampanyadan faydalanamayacak.

Şeffaflığı sağlamak amacıyla, Toncoin ağı tonviewer.com ve tonscan.org gibi çeşitli explorer’lar tarafından destekleniyor. Token’ler aynı anda sadece bir havuzda stake edilebilir, ancak kullanıcılar farming dönemi boyunca fonlarını stake etmekten vazgeçip yeniden tahsis edebilirler. Bu durum BNB Vault ve Locked Products için de geçerli olup, kullanıcılar Launchpool’a otomatik olarak katılarak yeni token ödülleri alabilirler.