Stabilcoin’lerin arzındaki olumlu gelişmeler, NFT’lerin işlem hacimlerindeki canlanmalar ve artan işlem ücretleri kripto para piyasasının yeniden büyümeye başladığını gösteriyor.

Binance Research tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, kripto par piyasasının toplam değerinin yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Öyle ki rapora göre kripto para piyasasının toplam değeri 2023 yılının başından bu yana %110 oranında arttı. Bu da 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde kripto para piyasasının toplam değerinde 870 milyar dolarlık artış yaşandığı anlamına geliyor. Bununla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri 2023 yılının 4. çeyreğinde %55 oranında artış yaşadı.

2021 yılının ardından 2022 yılı kripto para piyasası ve yatırımcıları için kabus gibi geçti. Dolayısıyla 2023 yılında yaşanan toparlanma, kripto para piyasasının dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor.

Stabilcoin’ler ve Bitcoin NFT’leri Piyasayı Canlandırdı

Binance Research raporunda dikkat çekilen en önemli bulgulardan biri de stabilcoin’lerdeki canlanma. Rapora göre 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana en büyük 5 stabilcoin’in arzının üç aylık net değişimindeki ilk pozitif değişim yaşandı. Bu, kripto para piyasasına yönelik ilginin ve sermaye akışının arttığını gösteriyor.

Bu süreçte NFT’ler, özellikle de Bitcoin NFT’leri yeniden hayata döndü. Bu anlamada NFT sektöründe 2022 yılı boyunca devam eden düşüş trendi kırılmış oldu. NFT’lerin işlem hacmindeki artış, piyasa duyarlılığındaki olumlu ivmeyi ve canlanmayı gösteriyor.

Binance Research raporu ayrıca önde gelen kripto para projelerinin Kasım ayında elde ettiği işlem ücreti gelirlerine de dikkat çekiyor. Binance Research raporunda bu kripto para platformlarının gelir getiren işletmelere dönüştüğü belirtiliyor. Raporda yılın başından bu yana toplam kilitli değerde (TVL) %25’lik artış yaşandığı ve Ethereum’un liderliğinde DeFi sektörünün yeniden canlandığı ifade ediliyor.

2023 yılında dikkat çekici yükselişlerden biri de Bitcoin’de yaşandı. Bitcoin’in piyasa değeri 2023 yılında %162 oranında artış yaşadı. Bu yükselişte yaklaşan blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler de etkili oldu.

Solana ve Toncoin başta olmak üzere katman-1 projeleri de bu süreçte iyi bir performan sergiledi.

SocialFi, ZK Tech ve RWA Tokenizasyonu

Binance Research tarafından hazırlanan raporda friend.tech gibi platformların liderliğinde SocialFi’nin yükselişe geçtiği ve bunun da sosyal medya ile blockchain teknolojisinin entegrasyonu konusunda önemli bir adıma işaret ettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte raporda MakerDAO’nun öncülüğündeki gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonundan ve Chainlink’in daha fazla RWA entegrasyonu için geliştirdiği Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü’nden (CCIP) bahsediliyor.

Binance Researach’e göre bu süreçte Zero-knowledge teknolojisi de yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. Son dönemde piyasaya sürülen ZK-rollup’lar da bunu kanıtlıyor.

Binance Resarch raporda makroekonomik faktörlerden de bahsediyor. Rapora göre küresel faiz oranlarının düşürülmesi, yatırımcıların kripto paralar gibi büyüme potansiyeli yüksek sektörlere yönelteceğinden bu durum kripto para piyasasında yeni bir yükseliş trendine yol açabilir.