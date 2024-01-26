Binance Labs’in 2023 yılında ağırlıklı olarak DeFi, web3 ve blockchain altyapısı odaklı projelere yatırım yaptı.

2023 yılındaki zorlu piyasa koşullarına ve yatırımcıların kripto paralara yönelik duyduğu güvenin azalmasına rağmen Binance Labs 25 projeye yatırım yaptığını açıkladı.

Binance tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre Binance Labs, 2023 yılı boyunca öncelikli olarak merkezsiz finans (DeFi), Web3 oyunları, araçlar ve blockchain altyapısı odaklı projelere odaklandı.

Binance Labs, merkezsiz finansa alanında blockchain tabanlı kredi platformu Radiant Capital’e açıklanmayan bir miktarda yatırım yaptı. Bununla birlikte BNB Chain ile Curve DAO Token’ı (CRV) entegrasyonu için 5 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Binance Labs ayrıca BNB Chain üzerinde faaliyet gösteren stabilcoin kredi platformu Helio Protocol’e 10 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Binance bünyesinde risk sermayesi fonu ve girişim hızlandırma departmanı olarak faaliyet gösteren Binance Labs, Xterio adlı bir Web3 oyun platformuna 15 milyon dolarlık yatırım yaptı. Öte yandan Binance Labs, Güney Kore merkezli blockchain oyunları geliştiricisi ve yayıncısı 111Percent’in bir iştiraki GOMBLE’ın tohum yatırım turuna katıldı.

Binance Labs’in yatırım yaptığı projeler arasında 2023 yılında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran blockchain istihbarat platformu Arkham da yer alıyor. Binance Labs, Arkham’ı desteklemek için Arkham Token’a (ARKM) yatırım yaptı.

Binance’in 2023 yılında yatırım yaptığı diğer projeler şu şekilde:

Cosmos tabanlı çapraz zincir platformu Neutron’a 10 milyon dolarlık yatırım.

MVB 6 Programı aracılığıyla AltLayer’a yatırım.

MVB 6 Programı aracılığıyla Sleepless AI’ya yatırım.

Bilinen ilk açık kaynaklı zkWASM sanal makinesini hayata geçiren bir altyapı sağlayıcısı olan Delphinus Lab’a erken aşama yatırım.

Binance Labs 2023 yılında Bracket Labs, Maverick Protocol, Kinza, KiloEx, Pendle, Inita, Open Campus, Kryptoskatt, Mind Network, DappOs, ZkPass projelerine de yatırım yaptı.

Bununla birlikte 2023 yılında aksilikler Binance’in peşini bırakmadı. ABD Adalet Bakanlığı’yla (DOJ) uzlaşmaya varan Binance, 2018 yılından bu yana açılan soruşturmaların kapatılması karşılığında 4,3 milyar dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kapsamında Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, borsadaki CEO’luk görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak Binance’in pazar payı %5 oranında azalırken OKX ve Bybit borsalarının pazar payı arttı. TokenInsights verilerine göre Binance’in pazar payı 2023 yılında %54,2’den %48,7’ye geriledi.