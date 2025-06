Kripto para dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CZ, kripto yatırımcılarına “HODL” (tutma) stratejisinin önemini vurgulayan esprili bir tweet attı.

CZ, gönderisinde İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’e atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

Paylaşımına Churchill’in ismini mizahi bir şekilde ekleyen CZ, büyük liderlerin sözlerini her fırsatta alıntılayanlara ince bir gönderme yaptı.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to HODL that counts. – Winston Churchill

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 7, 2025