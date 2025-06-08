Kripto para dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CZ, kripto yatırımcılarına “HODL” (tutma) stratejisinin önemini vurgulayan esprili bir tweet attı.

CZ, gönderisinde İngiltere’nin eski başbakanı Winston Churchill’e atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Başarı son değil, başarısızlık da son değil. Önemli olan HODL edecek cesarettir.”

Paylaşımına Churchill’in ismini mizahi bir şekilde ekleyen CZ, büyük liderlerin sözlerini her fırsatta alıntılayanlara ince bir gönderme yaptı.

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to HODL that counts. – Winston Churchill — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 7, 2025

Kripto para piyasasında “HODL” terimi, “hold” (tutmak) kelimesinin yazım hatasından türemiştir. Uzun vadeli yatırımcıların, fiyat dalgalanmalarına aldırmadan varlıklarını elde tutma stratejisini ifade eder.

CZ’nin Etkisi Sürüyor

2023 yılında Binance CEO’luğundan ayrılan CZ, 2024’te dört ay hapis cezası almıştı. Ancak itibarı sarsılmadı. 2025’in başlarında, Pakistan’ın yeni kurduğu Kripto Konseyi’ne stratejik danışman olarak atandı.

Kripto topluluğu içinde hâlâ etkili bir figür olan CZ, özellikle piyasa dalgalanırken verdiği HODL mesajlarıyla yatırımcılara moral vermeye devam ediyor.