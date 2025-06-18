Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), blokzincir teknolojisinin en devrimsel kullanım alanını açıkladı. Zhao’ya göre bu alan: fon toplama.

Blockchain’de “Killer App” Fon Toplama mı?

CZ, 18 Haziran sabahı sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, blockchain’in “öldürücü uygulamasının” fon toplama olduğunu belirtti. Bu yorum, BNB Chain üzerinde çalışan SaharaAI adlı uygulamanın kısa sürede elde ettiği yatırım başarısı üzerine geldi. Proje, hedefinin %777 üzerinde başarı sağlayarak 16 milyon BNB ve 59 milyon USD1 topladı.

USD1, Trump bağlantılı World Liberty Financial tarafından piyasaya sürülen ve dolara sabitlenen bir stablecoin olarak dikkat çekiyor.

“Bu, Blokzincirin Güçlü Bir Kullanım Alanı”

CZ, @buidlpad adlı kullanıcının bu başarıya dair yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Bu, blokzincirin güçlü bir kullanım alanını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kendi profilinden kaldırdı.

Binance CEO’luğundan ayrıldıktan sonra Giggle Academy adını verdiği ücretsiz çevrim içi eğitim platformunu kuran CZ, dezavantajlı çocuklara matematik, İngilizce ve blockchain konularında dersler sunmayı hedefliyor.

ABD Adalet Bakanlığı ve SEC tarafından açılan davalar sonucunda 2024 yılında dört ay hapis cezasına çarptırılan CZ, bu süreçte hem hayat hikayesini hem de Binance’in kuruluş sürecini konu alan bir kitap yazmaya başladı.

Binance’in Yeni CEO’su Bitcoin’e Güveniyor

CZ sonrası Binance’in başına geçen Richard Teng, Bitcoin’in geleceği hakkında yaptığı açıklamada BTC’nin “küresel ekonomik belirsizlik ortamında güçlü bir değer saklama aracı” olduğunu söyledi. Teng’e göre finansal kurumların kriptoya artan ilgisiyle birlikte Bitcoin, dijital altın ve portföy çeşitlendirme aracı olarak daha fazla ön planda olacak.