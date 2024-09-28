Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), ABD’deki dört aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından Cuma günü Kaliforniya’daki cezaevinden tahliye edildi. Her ne kadar Zhao, Binance’teki CEO’luk görevinden istifa etse de hala borsanın en büyük hissedarı konumunda.

Tahliye edilmesinden saatler sonra Changeng Zhao’nun Twitter’da yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme ve on binlerce beğeni aldı. Zhao, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “gm” ifadesine yer verdi. Kripto para topluluğunda sıklıkla kullanılan bu ifade “Günaydın” anlamına geliyor.

gm — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 28, 2024

Changpeng Zhao Neden Hapse Girdi

Bundan yaklaşık 1 yıl önce ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ile Changpeng Zhao yönetimindeki Binance borsası arasında 4,3 milyar dolarlık devasa bir uzlaşma anlaşması imzalanmıştı. Bu uzlaşma, ABD’deki kurumların Binance’e yönelik başlattığı yıllar süren duruşmaların ardından geldi. Changpeng Zhao ve Binance, uzlaşma kapsamında ABD’de Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiklerini kabul etmişti.

Changpeng Zhao ayrıca Binance’te kara para aklama karşıtı önlemleri (AML) kapsamlı bir şekilde uygulamamaktan da suçlu bulunmuştu. Bu nedenle CZ, Binance’teki CEO’luk görevinden istifa ederek 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Changpeng Zhao bu yılın Nisan ayında savcıların talep ettiği 3 yıllık cezanın çok çok altında, yalnızca 4 aylık hapis cezasına mahkum edildi. Zhao o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Cezamı tamamlayarak bu süreci sonlandıracağım ve hayatımın bir sonraki bölümüne (eğitim) odaklanacağım. Kripto para sektöründe pasif bir yatırımcı (ve kripto para sahibi) olarak kalacağım. Sektörümüz yeni bir aşamaya girdi. Uyum son derece önemli. Bu süreçte Binance mercek altına alındı ve fonlar güvende (SAFU). Kullanıcıları koruyacağız!

Changpeng Zhao’nun cezasının normalde 29 Eylül’de sona ermesi bekleniyordu. Ancak 29 Eylül tarihi hafta sonuna denk geldiği için Zhao 27 Eylül Cuma günü tahliye edildi. Binance’in yerel token’ı BNB de bu beklenti nedeniyle son bir haftalık süreçte %6 oranında değer kazandı ve Zhao’nun tahliye edildiği gün 600 doların üzerine yükseldi.

Changpeng Zhao’nun Serveti ve Gelecek Planları

Bazı raporlar, Changpeng Zhao’nun hala BNB’nin toplam arzının %64’üne sahip olduğunu öne sürüyor. ABD’de hapse giren en zengin kişi olan Changpeng Zhao’nun toplam servetinin 60 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu da onu dünyanın en zengin 25. kişisi yapıyor.

Zhao, hapse girmeden önce yaptığı bir açıklamada, tahliye edildikten sonra ne yapacağına dair ipuçları vermişti. Zhao’nun bu açıklamasına sadık kalıp “Giggle Academy” adlı eğitim projesine odaklanması bekleniyor.