Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kripto piyasasındaki son düşüşler hakkında açıklamalarda bulundu. Zhao, yatırımcılara düzeltmelerin ve geçici düşüşlerin özgür piyasalarda normal olduğunu” hatırlattı.

CZ, kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının yatırımcılar üzerinde stres yarattığını kabul ederken, kripto paraları sadece bir yatırım aracı olarak görenlerin portföylerini küçültmelerinin daha sağlıklı olabileceğini söyledi.

CZ: “Stresli Olanlar Kripto Pozisyonlarını Azaltmalı”

CZ, yatırım tavsiyesi vermediğini vurgulayarak, yatırımcıların kendilerini aşırı stres altında hissetmeleri durumunda kripto varlıklarındaki pozisyonlarını küçültmelerinin mantıklı olacağını belirtti.

“Kriptoyu sadece yatırım olarak görenler için bu dönem stresli olabilir. Eğer piyasa dalgalanmaları sizi rahatsız ediyorsa, yatırım büyüklüğünüzü gözden geçirmekte fayda var.”

Açıklamalarını X platformunda yapan CZ, bir takipçisinin, “piyasanın çöküşüne karşı yatırımcıları rahatlatacak birkaç söz söylemesi” yönündeki talebine yanıt olarak konuştu.

Dips are a part of free markets. 🤷‍♂️ Not financial advice. If you are stressed about it, you probably should reduce your investment size. (That is, if you view crypto as an investment.) For me, it's a worldview shift. I exited the old world 11 years ago. https://t.co/5zzRAMB4YC — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 28, 2025

Bitcoin, Rekor Seviyesinden %26 Düşüş Yaşadı

Kripto piyasası, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle keskin bir düşüş trendine girdi.

Bitcoin, 20 Ocak’ta kaydettiği 109.114 dolarlık zirvesinden %26 gerileyerek 80.635 dolara düştü. Trump’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü “OFFICIAL TRUMP” memecoin’i, zirve fiyatından %84 düşerek 11 dolara kadar geriledi. Trump’ın Meksika ve Kanada’ya getirdiği yeni gümrük tarifeleri, piyasalardaki satış baskısını artırdı.

ABD’de spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden de büyük çıkışlar yaşanıyor. Sosovalue verilerine göre, iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 27 Şubat’ta 189 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Bu trendin devam ettiği ve son sekiz günde 275 milyon dolarlık net çıkış olduğu bildirildi.

ETF’lerde yaşanan satış baskısıyla birlikte, Bitcoin ETF’lerinin toplam varlıkları 100 milyar doların altına düştü ve şu anda 94,3 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu rakam, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %5,69’una denk geliyor.

CZ: “Piyasa Düzeltmeleri, Boğa Döngülerinin Bir Parçasıdır”

Kripto yatırımcılarının uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini belirten CZ’nin yanı sıra, ünlü yatırımcı Anthony Pompliano da Bitcoin’in bu düzeltmenin ardından 10 kat değer kazanabileceğini söyledi.

Pompliano, Bitcoin’in geçmiş döngülerinde büyük düzeltmeler yaşadıktan sonra her zaman daha yüksek seviyelere ulaştığını hatırlatarak, şu anki düzeltmenin de benzer bir sürecin parçası olabileceğini ifade etti.

“Bitcoin boğa döngüleri her zaman büyük düzeltmeler içerir. Uzun vadede güçlü bir toparlanma potansiyeli var.”

Bu açıklamalar, yatırımcıların kripto piyasasının doğal volatilitesine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.