Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), kripto piyasasındaki son düşüşler hakkında açıklamalarda bulundu. Zhao, yatırımcılara düzeltmelerin ve geçici düşüşlerin özgür piyasalarda normal olduğunu” hatırlattı.

CZ, kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının yatırımcılar üzerinde stres yarattığını kabul ederken, kripto paraları sadece bir yatırım aracı olarak görenlerin portföylerini küçültmelerinin daha sağlıklı olabileceğini söyledi.

CZ, yatırım tavsiyesi vermediğini vurgulayarak, yatırımcıların kendilerini aşırı stres altında hissetmeleri durumunda kripto varlıklarındaki pozisyonlarını küçültmelerinin mantıklı olacağını belirtti.

Açıklamalarını X platformunda yapan CZ, bir takipçisinin, “piyasanın çöküşüne karşı yatırımcıları rahatlatacak birkaç söz söylemesi” yönündeki talebine yanıt olarak konuştu.

Dips are a part of free markets. 🤷‍♂️

Not financial advice.

If you are stressed about it, you probably should reduce your investment size. (That is, if you view crypto as an investment.)

For me, it's a worldview shift. I exited the old world 11 years ago. https://t.co/5zzRAMB4YC

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 28, 2025