Binance’in kurucusu Changpeng “CZ” Zhao, kripto projelerinin token çıkarma süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için yeni bir model önerdi. CZ’nin sunduğu sistem, token kilitlerinin yalnızca fiyatın iki katına çıkması ve bu seviyede en az 30 gün kalması durumunda açılmasını öngörüyor.

CZ’nin Önerdiği Sistem Nasıl Çalışıyor?

Bu modelin amacı, projelerin piyasayı düşük fiyatlarla token enflasyonuna boğmasını önlemek. CZ, sistemin üç ana kural çerçevesinde işleyeceğini belirtti:

Önceki token açılımından en az altı ay geçmesi gerekiyor. Token fiyatı, bir önceki açılım fiyatının en az iki katına çıkmalı ve 30 gün boyunca bu seviyede kalmalı. Her açılımda en fazla %5’lik bir token arzı piyasaya sürülebilecek.

Örneğin, bir token Ocak ayında 1 dolar fiyatla piyasaya sürülüp ilk %10’luk dilimi açıldıysa, Haziran’a kadar fiyat 2 doların altında kalırsa yeni bir açılım olmayacak. Ancak fiyat 2 dolara ulaşıp 30 gün boyunca bu seviyede kalırsa, Ağustos ayında %5’lik yeni bir token açılımı gerçekleşebilecek.

Eğer fiyat 3 dolara yükselirse, bir sonraki açılım ertesi yılın Mart ayında gerçekleşebilir ve ancak fiyat 6 doları 30 gün boyunca korursa yeni bir %5’lik arz devreye girebilir.

Daha Adil ve Şeffaf Bir Token Ekonomisi

CZ’nin bu önerisi, token satışlarını manipüle etmeye çalışan ekiplerin rastgele arz yaratmasını önlemeyi hedefliyor. Özellikle projelerin piyasaya büyük miktarda token sürerek fiyatları düşürmesi sıkça eleştirilen bir konu.

CZ, bu sistemde manüel müdahalenin önüne geçileceğini belirterek şunları söyledi:

“Proje ekibi bir sonraki açılımın zamanlamasını değiştiremez ya da açılan token miktarını artırıp azaltamaz. Tüm süreç akıllı kontratlarla yönetilecek ve bir üçüncü tarafın kontrolü altında olacak.”

Bu model, projeleri uzun vadeli büyümeye teşvik edebilir. Aynı zamanda, yatırımcıların güvenini artırarak fiyat istikrarını sağlayabilir.

Mevcut Token Arz Modellerine Alternatif

Şu anda farklı blockchain projeleri, token arzı konusunda çeşitli yöntemler kullanıyor:

Bitcoin gibi projeler, toplam arzı önceden belirlenmiş bir şekilde sınırlandırıyor (21 milyon BTC).

Ethereum gibi projeler, arzı ekonomik modele bağlı olarak sürekli genişletebiliyor.

CZ’nin önerisi, bu sistemlere kıyasla daha kontrollü bir arz modeli sunuyor. Bu, yalnızca kripto paralar için değil, gayrimenkul, hisse senedi ve emtia tokenizasyonu gibi alanlarda da uygulanabilir.

Yeni Token Planı Yok, Ancak Tartışma Başladı

CZ, şu an için kendi yeni bir token çıkarma planı olmadığını açıkça belirtti. Ancak bu fikir, kripto dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Projeler bu modeli benimser mi, yoksa token arzına dair farklı çözümler mi üretilecek?Önümüzdeki süreçte bu konunun daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.