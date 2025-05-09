Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin’i düşüşlerde panikle satanlara kritik bir “hayat tüyosu” verdi.

Bitcoin’in yeniden 103.800 dolar seviyesini aşmasıyla, Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su CZ, X hesabı üzerinden kripto para topluluğuna seslendi. Özellikle, büyük düzeltme dönemlerinde Bitcoin tutamayıp panikle satış yapan yatırımcılara hitap etti.

“Panik Satışın Sebebi: Bilgisizlik”

CZ, yatırımcıların panik satış yapmasının temel nedeninin teknoloji, finans ve dünya hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları olduğunu savundu. Sadece birinin tavsiyesiyle BTC almak, yatırımcıya fiyat oynaklığı karşısında direnç kazandırmaz. CZ’ye göre böyle bir durumda:

“Panik yapıp elinde tutma konusundaki inancın zayıf olur.”

Bu nedenle kendini eğitmenin önemini vurgulayan CZ, daha fazla okumanın yatırımcının güvenini artıracağını söyledi:

“Daha çok okumak yardımcı olur.”

Bu sayede, herkes satış yaparken bile kişi Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline inanarak satmaktan kaçınabilir. Kripto para topluluğunda bu tarz zayıf yatırımcılar “kağıt eller”, hiçbir koşulda satış yapmayanlar ise “elmas eller” olarak adlandırılıyor.

“100.000 Dolar Altından Satan Kendine Bir Tokat Atsın”

CZ, 2021 yılında attığı bir tweet’i yeniden paylaştı ve şu cümleyi hatırlattı:

“100.000 dolar altından BTC sattıysan kendine bir tokat at.”

Bu paylaşımın altına “Ben demiştim” yorumunu ekleyen CZ, Bitcoin tutmanın ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına kapılmamanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

344.620 Yeni Bitcoin Cüzdanı Oluşturuldu

Zincir üstü veri platformu Santiment, Bitcoin ağında büyük bir hareketlenme yaşandığını duyurdu. Son verilere göre, yalnızca son birkaç gün içinde 344.620 yeni cüzdan oluşturuldu. Bu artış, Bitcoin’in yükselişiyle tetiklenen FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) dalgasıyla bağlantılı.

Bitcoin, ayı piyasasını adeta “susturarak” yeniden 104.000 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Bu seviye, BTC’nin Ocak ayında 109.100 doları gördüğü döneme oldukça yakın. O dönem, aynı zamanda Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki yemin töreniydi.

Bu yazı hazırlanırken, Bitcoin 102.653 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %2 değer kaybetmiş durumda.