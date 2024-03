2023 yılında Binance’teki CEO’luk görevinden istifa eden Changpeng Zhao, yeni bir proje başlatacağını açıkladı.

Changpeng Zhao temel eğitim alamayan çocuklar için bir çevrimiçi eğitim platformu başlatmayı planlıyor. 2023 yılının Kasım ayında Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılan Changpeng Zhao (CZ), kâr amacı gütmeyen bir eğitim platformu başlatmaya hazırlanıyor.

Zhao’nun yeni girişimi, gelişmekte olan ülkelerde temel eğitim hizmetlerine erişimi olmayan yoksul çocukları hedefliyor.

My next project. @GiggleAcademy (No logo yet)

Free basic (grade 1-12 ish) education, for all.

No revenue.

Gamified.

Adaptive.

Read the Concept Paper at https://t.co/knqmZF0sQ8

We are HIRING. Small team, work directly with CZ.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 19, 2024