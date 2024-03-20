2023 yılında Binance’teki CEO’luk görevinden istifa eden Changpeng Zhao, yeni bir proje başlatacağını açıkladı.

Changpeng Zhao temel eğitim alamayan çocuklar için bir çevrimiçi eğitim platformu başlatmayı planlıyor. 2023 yılının Kasım ayında Binance’teki CEO’luk görevinden ayrılan Changpeng Zhao (CZ), kâr amacı gütmeyen bir eğitim platformu başlatmaya hazırlanıyor.

Zhao’nun yeni girişimi, gelişmekte olan ülkelerde temel eğitim hizmetlerine erişimi olmayan yoksul çocukları hedefliyor.

My next project. @GiggleAcademy (No logo yet) Free basic (grade 1-12 ish) education, for all.

No revenue.

Gamified.

Adaptive. Read the Concept Paper at https://t.co/knqmZF0sQ8 We are HIRING. Small team, work directly with CZ. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 19, 2024

19 Mart’ta Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Changpeng Zhao, Giggle Academy adlı yeni girişimini tanıttı. Bu proje, gelişmekte olan ülkelerde temel eğitim hizmetlerine erişim olmayan çocuklara birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar ücretsiz eğitim hizmeti sunacak. Changpeng Zhao bu projenin kripto para birimi olmayacağını ifade etti.

Hazırlanan bir belgeye göre Giggle Academy, dünyanın dört bir yanındaki temel eğitim hizmetlerine ücretsiz bir şekilde erişemeyen çocuklar için eğitimi erişilebilir, alışkanlık yaratan ve uyarlanabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Changpeng Zhao’nun eğitim platformunda dil, matematik ve biyoloji gibi temel dersler ve finans, satış, blok zinciri, girişimcilik ve yapay zeka gibi okullarda pek de öğretilmeyen dersler yer alacak. Bu kurslar tamamen ücretsiz olacak ve öğrenciler çevrimiçi bir şekilde derslere katılabilecek.

Şu anda Giggle Academy’nin iş ilanları arasında Oyunlaştırma Proje Yöneticisi ve Kıdemli Oyun Geliştiricisi gibi pozisyonlar yer alıyor. Changpeng Zhao söz konusu iş ilanlarına kabul alan kişiler, doğrudan Binance’in eski CEO’suyla birlikte çalışacak.

Giggle Academy’nin resmi web sitesinde Zhao’nun şu ifadeleri yer alıyor:

Herkesin erişebileceği ve tamamen ücretsiz olan yüksek kaliteli ve yapışkan bir eğitim platformu oluşturmak, hayatımın bir sonraki bölümü için yapabileceğim en etkili şey.

Changpeng Zhao’nun Başı ABD’de Dertte

Changpeng Zhao 2023 yılının Kasım ayında Binance’in ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) uzlaşmaya varmasının ardından görevinden istifa etti. O tarihten bu yana ABD’de bulunan Changpeng Zhao’nun duruşması normalde Şubat ayında gerçekleşecekti. Ancak duruşma tarihi 30 Nisan 2024’e ertelendi.

ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak Changpeng Zhao, Binance aracılığıyla kara para aklamanın önleme kurallarını ihlal ettiklerini kabul etti.

Changpeng Zhao bu kapsamda 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Binance ise ABD Adalet Bakanlığı’yla 4,3 milyon dolarlık devasa bir uzlaşmaya vardı.

Kasım ayında 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılan Changpeng Zhao’nun ABD’den ayrılmasına izin verilmiyor. ABD’li yetkililer buna gerekçe olarak Changpeng Zhao’nun kaçma riskini gösteriyor.

Her ne kadar Changpeng Zhao, Binance’teki 4,5 milyar dolarlık hisselerini teminat olarak gösterse de mahkeme Changpeng Zhao’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat etme talebini reddetmişti.

Mahkeme kısa bir süre önce Changpeng Zhao’dan Kanada pasaportunu ve diğer seyahat belgelerini teslim etmesini istedi. Changpeng Zhao’nun mahkeme onayı olmadan herhangi bir ülkeden yeni pasaport başvurusunda bulunmasını ise yasakladı.