Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, yazdığı kitaba ilişkin detaylar paylaştı.

Zhao, FTX, Three Arrows Capital (3AC) ve Terra’nın UST stabilcoin’inin dolar sabitinin bozulması ile Mayıs 2022’de yaşanan LUNA ve UST çöküşü arasında olası bir bağlantıya dair yorum yaptı. Bu yorum, kitabında yer alacak bazı çarpıcı detayları da ortaya çıkardı.

Interesting turn of events. I didn't know this before, but not surprised either as they (FTX/3AC) were "close".

I am curious if FTX had anything to do with the LUNA/UST crash/depeg in May 2022? https://t.co/oubjKHvfMC

