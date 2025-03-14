Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, yazdığı kitaba ilişkin detaylar paylaştı.

Zhao, FTX, Three Arrows Capital (3AC) ve Terra’nın UST stabilcoin’inin dolar sabitinin bozulması ile Mayıs 2022’de yaşanan LUNA ve UST çöküşü arasında olası bir bağlantıya dair yorum yaptı. Bu yorum, kitabında yer alacak bazı çarpıcı detayları da ortaya çıkardı.

Interesting turn of events. I didn't know this before, but not surprised either as they (FTX/3AC) were "close". I am curious if FTX had anything to do with the LUNA/UST crash/depeg in May 2022? https://t.co/oubjKHvfMC — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 14, 2025

Terra Çöküşü ile FTX’in İflası Arasındaki İlişki

Zhao, bir FTX alacaklısı olan @Mbottjer’in X’te paylaştığı bir gönderiye yanıt verdi. @Mbottjer, iflas etmiş kripto fonu Three Arrows Capital’in (3AC), FTX borsasından 1,58 milyar dolar tazminat talep ettiğini ve mahkemenin bu talebi onayladığını belirten bir thread paylaşmıştı.

Interesting turn of events. I didn't know this before, but not surprised either as they (FTX/3AC) were "close". I am curious if FTX had anything to do with the LUNA/UST crash/depeg in May 2022? https://t.co/oubjKHvfMC — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 14, 2025

Thread’de, “3AC, FTX’in kendi iflasından sadece iki hafta önce 1,53 milyar dolarlık varlığını sıvılaştırdığına dair kanıtları yeni keşfettiğini söylüyor.” ifadeleri yer alıyordu.

CZ, bu gönderiye yanıt vererek, bunun “ilginç bir gelişme” olduğunu ve kendisi için de yeni bir bilgi olduğunu belirtti. Ardından, FTX ile Terraform Labs tarafından piyasaya sürülen LUNA token’ı ve UST stabilcoin’inin çöküşü arasında bir bağlantı olup olmadığını merak ettiğini söyledi. Bu olay, 2022 yılının Mayıs ayında gerçekleşmiş ve Bitcoin fiyatı dahil tüm kripto piyasasını çöküşe sürüklemişti.

Zhao’nun Kitabındaki Detaylar

Bir takipçisinin tüm bu olayların bir belgesel serisi yaratmaya değer olduğunu belirtmesi üzerine CZ, kitabını yazarken bu çöküşü ve FTX ile Sam Bankman-Fried arasındaki olası bağlantıyı düşündüğünü söyledi: “Kitabın bu bölümünü yazarken bunu düşünüyordum.”

Ancak CZ, bu bağlantıya dair somut bir kanıt bulamadığı için kitabında spekülasyon yapmak istemediğini belirtti:

“Spekülasyon yapmak istemedim; söylentiler vardı, ancak somut bir kanıt görmedim.”

CZ’nin Kitabı Hakkında Bilinenler

Zhao geçmişte yaptığı bir açıklamada 114.000 kelimelik bir kitap yazdığını ve taslağını kağıda bastırdığını söylemişti. Kitabı yeniden yazmak için “3 kat daha fazla çaba” harcaması gerektiğini belirtti.

I was thinking about this when writing this section of the book… I didn't want to speculate; there were rumors, but I never saw hard evidence. — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 14, 2025

Sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan Zhao’nun, tartışmalı olaylar hakkındaki düşünceleri ve kitabında hangi konuları ele alacağı merak uyandırıyor. Kripto para topluluğu, Zhao’nun kitabının piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor.