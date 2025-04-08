Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao, Pakistan hükümeti tarafından Stratejik Danışman olarak atandı. Pakistan hükümeti bu hamlesiyle ülkesini dijital finans ve web3 alanında bölgesel bir lidere dönüştürmeyi hedefliyor.

Pakistan Kripto Konseyi (PCC) tarafından yapılan duyuruda, CZ’nin düzenleme, altyapı, eğitim ve benimseme gibi alanlarda hem kamu hem de özel sektörle birlikte çalışacağı belirtildi.

Pakistan: “İnovasyona açığız”

Pakistan Maliye Bakanı ve aynı zamanda PCC Başkanı olan Senatör Muhammad Aurangzeb, CZ’nin atanmasının ülkenin dijital dönüşüm sürecinde kilit rol oynayacağını vurguladı:

“Dünyaya açık bir mesaj veriyoruz: Pakistan inovasyona açık. CZ ile birlikte Web3, dijital finans ve blokzincir tabanlı büyüme vizyonumuzu hızlandırıyoruz.”

Pakistan Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile de görüşen CZ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pakistan 240 milyon nüfuslu genç bir ülke. %60’ı 30 yaşın altında. Burada potansiyel sınırsız.”

Changpeng Zhao Kırgızistan’la da İşbirliği İmzaladı

CZ’nin bu danışmanlık görevi, kısa süre önce Kırgızistan ile imzaladığı yeni iş birliğini takip ediyor. Binance kurucusu Zhao, geride bıraktığımız hafta Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı ile bir mutabakat zaptı imzalayarak ülkede blokzincir gelişimini destekleme sözü vermişti.