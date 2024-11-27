Kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonuna memecoin’ler damga vuruyor. Memecoin’lere yönelik artan yatırımcı ilgisi, sektörün önde gelen isimlerinin de dikkatini çekiyor. Bu isimlerden biri de Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao.

Salı günü kişisel X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Changpeng Zhao, memecoin’lerin giderek “garipleştiğini” belirtti. Zhao, bu yorumunun memecoin’lerden nefret ettiği anlamına gelmediğini, blockchain’de daha faydalı projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zhao gereksiz token’ların azaltılması ve daha işlevsel blockchain uygulamalarının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Changpeng Zhao’dan Memecoin Yorumu

Kripto topluluğundaki birçok kişi, Zhao’nun memecoin’ler hakkındaki görüşlerine hak veriyor. Bir kullanıcı, bu tür token’ların “eğlenceli” olmaktan çıkıp “tuhaf ve umutsuz” bir hâle geldiğini ifade etti.

They went from being fun, then being funny, to being extremely weird and desperate. — IncomeSharks (@IncomeSharks) November 26, 2024

Binance Square içerik üreticisi Ahmet ise memecoin çılgınlığının sona erdirilmesinin zor olduğunu savundu. Ahmet, bazı memecoin’lerin Elon Musk gibi önde gelen isimlerden destek aldığı için popülaritesini koruduğuna dikkat çekti.

Even Elon Musk is a supporter of meme coins. It is very difficult to end this craze, but we can continue to advocate for better quality meme coins and meme coins with a really high community, otherwise 98% of meme coins are garbage It's happening. — Crypto 🔶 Ahmet 🔸₿🔸 (@AhmetCrypto42) November 26, 2024

Elon Musk, ilk ve en büyük memecoin Dogecoin’in (DOGE) en önemli destekçileri arasında yer alıyor. Her fırsatta DOGE’ye yönelik sosyal medya paylaşımları yapan Musk, kendisini “Doge Father” olarak tanımlıyor. Elon Musk ayrıca kısa bir süre önce Donald Trump tarafından Kamu Verimliliği Departmanı’nın (D.O.G.E.) başına atandı.

Ahmet, meme coin sektöründe kaliteye odaklanılması gerektiğini vurguladı. Kaliteli projelerin ve geniş topluluklara sahip token’lerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Aksi takdirde bu varlıkların %98’inin “çöp” olacağını öne sürdü. Zhao ise cevap olarak memecoin’leri bitirmeye çalışmadığını, aksine daha fazla geliştiricinin gerçek projeler üretmesini teşvik ettiğini söyledi.

Changpeng Zhao “Herkes yatırım yapmak veya elinde tutmak istediği varlıkları kendisi seçer.” paylaşımıyla bireysel özgürlüğün önemine dikkat çekti.

Memecoin’ler Evrilebilir mi?

Changpeng Zhao’nun bu görüşleri, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in daha önce dile getirdiği düşüncelerle benzerlik taşıyor. Buterin bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, geliştiricilerin basit memecoin’ler yerine eğlenceli ve işlevsel blockchain oyunları üretmesi gerektiğini belirtmişti.

Buterin, memecoin’lerin “işlevsiz” ve zaman zaman “ırkçı veya cinsiyetçi” özellikler taşıyan token’lerden, topluma fayda sağlayan projelere dönüşebileceğine inanıyor. Ona göre, bu dönüşüm yalnızca içerden zenginleşmeyi değil, kripto para ekosistemine katkıyı ön plana çıkarabilir.

Memecoin alanı Solana ve Tron gibi ağlardaki büyük ilgi nedeniyle hızla genişliyor. Pump.fun ve SunPump gibi platformlar, son bir yıl içinde milyonlarca memecoin’in piyasaya sürülmesine olanak sağladı. Bu memecoin’lere her gün binlercesi ekleniyor.