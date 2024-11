Kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonuna memecoin’ler damga vuruyor. Memecoin’lere yönelik artan yatırımcı ilgisi, sektörün önde gelen isimlerinin de dikkatini çekiyor. Bu isimlerden biri de Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao.

Salı günü kişisel X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Changpeng Zhao, memecoin’lerin giderek “garipleştiğini” belirtti. Zhao, bu yorumunun memecoin’lerden nefret ettiği anlamına gelmediğini, blockchain’de daha faydalı projelerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zhao gereksiz token’ların azaltılması ve daha işlevsel blockchain uygulamalarının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kripto topluluğundaki birçok kişi, Zhao’nun memecoin’ler hakkındaki görüşlerine hak veriyor. Bir kullanıcı, bu tür token’ların “eğlenceli” olmaktan çıkıp “tuhaf ve umutsuz” bir hâle geldiğini ifade etti.

They went from being fun, then being funny, to being extremely weird and desperate.

Binance Square içerik üreticisi Ahmet ise memecoin çılgınlığının sona erdirilmesinin zor olduğunu savundu. Ahmet, bazı memecoin’lerin Elon Musk gibi önde gelen isimlerden destek aldığı için popülaritesini koruduğuna dikkat çekti.

Even Elon Musk is a supporter of meme coins. It is very difficult to end this craze, but we can continue to advocate for better quality meme coins and meme coins with a really high community, otherwise 98% of meme coins are garbage It's happening.

