Kripto para dünyası yapay zekâ destekli yeni bir dolandırıcılık türüyle karşı karşıya. Japonya’da “Miss Bitcoin” lakabıyla tanınan kripto fenomeni Mai Fujimoto, Zoom üzerinden gerçekleştirilen sahte bir görüşme sırasında MetaMask cüzdanlarının ele geçirilmesiyle sarsıldı.

Olayın ardından Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kullanıcıları resmi olmayan yazılımlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

AI already used in new types deepfake hacking. Even a video call verification will soon be out of the window. 😨😱

Don't install software from a non-official link, especially NOT from your "friends" (they are most likely hacked). https://t.co/kfRSDPiJWb

