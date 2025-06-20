Kripto para dünyası yapay zekâ destekli yeni bir dolandırıcılık türüyle karşı karşıya. Japonya’da “Miss Bitcoin” lakabıyla tanınan kripto fenomeni Mai Fujimoto, Zoom üzerinden gerçekleştirilen sahte bir görüşme sırasında MetaMask cüzdanlarının ele geçirilmesiyle sarsıldı.

Olayın ardından Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kullanıcıları resmi olmayan yazılımlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

AI already used in new types deepfake hacking. Even a video call verification will soon be out of the window. 😨😱 Don't install software from a non-official link, especially NOT from your "friends" (they are most likely hacked). https://t.co/kfRSDPiJWb — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 20, 2025

Zoom Görüşmesinde Derin Sahtecilik Şoku

Fujimoto’nun 19 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre olay, sosyal medya hesabının 14 Haziran’da ele geçirilmesiyle başladı. Hesabın geri alınamaması, dolandırıcıların harekete geçmesini kolaylaştırdı.

Zoom üzerinden yapılacağı bildirilen sıradan bir toplantıda, karşısında tanıdığı bir kişinin yüzünü gören Fujimoto, herhangi bir şüpheye kapılmadı. Ancak ses sorunu yaşandığında, görüntüdeki kişi kendisine ses ayarlarını düzeltmesi için bir bağlantı gönderdi. Fujimoto’nun verdiği bilgiye göre, bağlantıya tıkladığı anda cihazı ele geçirildi.

Looking back, the fact that she insisted on using Zoom, despite the audio issues, should have raised some red flags. At the time, I thought she might have specific preferences since she’s an engineer, so I accepted it without questioning. Afterward, my Telegram and — Mai Fujimoto(@missbitcoin_mai の裏アカ） (@misodanchan) June 20, 2025

Yaklaşık 10 dakikalık görüşmede, yapay zekâ ile oluşturulmuş bir taklit yüzle konuştuğunu fark edemeyen Fujimoto’nun cüzdanları boşaltıldı ve olayın ardından fenomen, “Bu tarz bir saldırının varlığından haberim olsaydı, o bağlantıya asla tıklamazdım.” diyerek takipçilerini uyardı.

Benzer Yöntemle 6 Cüzdan Boşaltıldı

Animoca Brands’in eski yatırım ortağı Mehdi Farooq da benzer bir yöntemle dolandırıldı. Telegram üzerinden tanıdığı birinden gelen mesajla başlayan görüşme, Zoom’a taşındı. Görüşme sırasında ses sorunu yaşanınca Farooq’a Zoom yazılımını güncellemesi söylendi. Yazılımı indirir indirmez bilgisayarı ele geçirildi; altı kripto cüzdanı saniyeler içinde boşaltıldı.

Saldırının arkasında “dangerouspassword” adlı kötü amaçlı yazılım olduğu belirlendi. Bu yazılımın, Kuzey Kore bağlantılı siber suç gruplarıyla ilişkili olduğu öne sürüldü.

🚨Deepfakes are on the rise, with fake videos of public figures like Prime Minister Carney being used to promote crypto investment fraud and subscription traps. Stay vigilant and do your research! For more on deepfakes: https://t.co/wwpAe7HMSE pic.twitter.com/kWpJWjALIB — Canadian Anti-Fraud Centre (@canantifraud) June 17, 2025

2025’te 87 Deepfake Dolandırıcılığı Ortaya Çıkarıldı

Bitget tarafından yapılan araştırmaya göre 2025’in ilk çeyreğinde dünya genelinde en az 87 yapay zekâ destekli dolandırıcılık operasyonu tespit edildi. En çok etkilenen ülkeler arasında Çin, Almanya, Ukrayna, ABD, Vietnam ve İngiltere yer aldı.

Bitget CEO’su Gracy Chen, “Kripto para dünyasının en büyük tehdidi artık piyasa oynaklığı değil; yapay zekâ destekli aldatmacalar.” diyerek uyarıda bulundu.

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Uzmanlardan Güvenlik Önerileri

Uzmanlar, bağlantılara tıklamadan önce doğrulama yapılmasını, bilinmeyen yazılımların yüklenmemesini ve en son dolandırıcılık yöntemlerine karşı tetikte olunmasını öneriyor. Ayrıca, şirketlerin çok katmanlı güvenlik sistemleri kurması ve çalışanlarına “önce doğrula, sonra güven” yaklaşımını benimsetmesi gerektiği vurgulanıyor.