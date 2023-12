Binance’in CEO’su Richard Teng ve kurucu ortağı Yi He kısa bir süre önce ortak bir Bana Her Şeyi Sor (AMA) etkinliğinde bir araya geldi.

Richard Teng ve Yi He kripto para piyasasındaki mevcut gelişmeler, yükseliş trendi ve yatırım stratejilerine dair açıklamalarda bulundu. Yi He etkinlik sırasında Binance Coin’e (BNB) büyük güven duyduğunu açıkladı.

Yi He kripto para sektörüne girdiği günden bu yana portföyünün büyük ölçüde değişmeden aynı kaldığını belirtti. Yi He bu portföyde BNB’nin önemli bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi. Bana Her Şeyi Sor (AMA) oturumu sırasında yatırım stratejisinden de bahseden Yi He, her zaman dört yıllık piyasa döngüsü teorisine sadık kaldığını ifade etti. Bu teori, her dört yılda bir kripto para piyasasının yükselişe geçtiğine işaret ediyor.

Kripto para piyasasının ne zaman boğa sezonuna başlayacağına dair sorulara da yanıt veren Yi He, gözlemlerine ve deneyimlerine dayanarak bu piyasa döngüsü zirvesinin 2024 yılında veya 2025 yılında kaydedilebileceğini ifade etti.

Binance’in kurucu ortağı Yi He, uzun vadede Binance Coin’e (BNB) büyük bir güven duyduğunu belirtti. Binance Coin (BNB), kripto para piyasasında son birkaç aydır devam eden yükseliş trendi sırasında pek fazla varlık gösteremedi. Bunun nedeni dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin Binance’e yönelik olumsuz tutumu olabilir.

Hatırlanacağı üzere 22 Kasım’da Changpeng Zhao ve Binance, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Changpeng Zhao da bu kapsamda 50 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı ve Binance’teki CEO’luk görevinden istifa etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Changpeng Zhao, her ne kadar 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılsa da yetkililer Changpeng Zhao’nun ABD’den ayrılmasına izin vermedi. Changpeng Zhao, cezasının belirleneceği 23 Şubat 2024 tarihindeki duruşmaya kadar ABD’de kalacak.