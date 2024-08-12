Binance, düzenli olarak yaptığı denetimlerle yüksek standartları ve sektör gereksinimlerini karşılamayan kripto paraları delist ediyor. Lider kripto para borsası şimdiye kadar yaptığı kontroller sonrasında yüzlerce kripto para birimini ve işlem çiftini platformundan kaldırdı.

Binance cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada aşağıdaki token’lerin spot işlem çiftlerinin delist edileceği ve bu varlıkların borsadan kaldırılacağı açıklandı:

PowerPool (CVP)

Ellipsis (EPX)

ForTube (FOR)

Loom Network (LOOM)

Reef (REEF)

VGX Token (VGX)

Bu token’lerin dair işlemler 26 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 09:00‘da durdurulacak ve token’lerin değeri cüzdanda görüntülenmeyecek. Delist edilecek token’lere ilişkin para yatırma işlemleri 27 Temmuz‘dan itibaren, para çekme işlemleri ise 26 Kasım 2024 tarihinden itibaren desteklenmeyecek. Kullanıcılar, token’lerini gerekli şartların oluşması halinde stabilcoin’e dönüştürebilecek.

Binance, kullanıcılarına, bu süreç başlamadan önce pozisyonlarını kapatmalarını ve varlıklarını spot cüzdanlarına aktarmalarını tavsiye ediyor. Bu süreç boyunca potansiyel kayıplardan kaçınmak için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.