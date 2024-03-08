Binance, Dünya Kadınlar Günü’ne özel parfüm piyasaya sürüyor.

8 Mart, tüm dünyada Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de bu günü özel bir girişimle kutluyor.

Binance’ten Kadınlar Günü’ne Özel Girişim

Binance’in kadın pazarlama müdürleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için özel bir girişim başlattı. Binance, bu girişim kapsamında “CRYPTO” adlı lüks bir parfüm piyasaya sürecek.

Ambalajında Binance logosuyla tasarlanan yeni parfüm, bir alışverişe merkezine kurulan stand ile tanıtıldı.

Girişimin oldukça temel bir amacı var: Ağırlıklı olarak erkeklerin yer aldığı kripto para ve blockchain sektörüne daha fazla kadını dahil etmek ve cinsiyet uçurumunu kapatmak.

Kampanyanın geliştiricisi Binance CMO’su Rachel Conlan, X üzerinden şöyle bir açıklama yaptı:

Kripto yalnızca seçkin kişiler için değil, herkes için. Kapsayıcı olmak üzere tasarlandı. Bizim de herkese kucak açtığımızdan emin olma gibi bir sorumluluğumuz var. Kadınlar tarafından oluşturulan bu kampanyanın amacı oldukça basit ve saf. Sektördeki cinsiyet uçurumu hakkında tartışmaların fitilini ateşlemek ve daha fazla kadına alana katılmaları için ilham vermek istedik.

8 Mart’a Özel Test

CRYPTO, Binance’in Kadınlar Günü için başlattığı tek girişim değil.

Borsa, Binance Academy’deki kısa bir testi çözen ilk 5 bin kadın kullanıcısına 25 dolarlık kripto ödülü dağıtacak.

“Binance Learn & Earn” adlı ödüllü test, 14 Mart’a kadar erişilebilir olacak. Ödül için herhangi bir bölge veya ülke kotası belirlenmedi. Kripto ödülünü teslim almak isteyenlerin KYC doğrulamasını tamamlamaları gerekecek.