Bir Binance çalışanı, “içeriden bilgi sızdırarak bir kripto para projesinden kâr sağladığı” iddiasıyla açığa alındı.

Binance konuyla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, söz konusu çalışanın Binance Wallet ekibinin üyesi olduğu, Token Üretim Etkinliği (TGE) öncesinde büyük miktarda token satın aldığı ve ardından bunları satarak önemli bir kâr elde ettiği belirtildi.

Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading Dear Binance Users and Community Members, On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x — Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025

Binance, açığa alınan çalışanın BNB Chain’deki tecrübesinden yararlanarak içeriden bilgi aldığını tespit etti. Her ne kadar Binance Wallet ekibi doğrudan proje bilgilerine erişime sahip olmasa da, çalışan iş geliştirme süreçlerinden edindiği bilgileri kullanarak TGE sürecini manipüle etti.

Binance bu olayı önceden işlem yapma (front running) olarak tanımladı ve şirket politikalarına aykırı olduğunu belirtti. İçeriden bilgi sızdırıldığının tespit edilmesinin ardından çalışan hızlı bir şekilde açığa alındı. Ancak Binance, bu durumun Wallet ekibiyle doğrudan bağlantılı olmadığını vurguladı.

Memecoin Projesi ile Bağlantılı Olduğu İddia Ediliyor

Binance, olayda adı geçen token projesinin adını açıklamasa da, kripto para topluluğu söz konusu token’in Binance Smart Chain tabanlı U DEX Platform’a (UUU) ait bir memecoin olduğunu düşünüyor.

İçeriden bilgi sızdırma iddiaları, “pycharts” takma adlı bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsüyle ortaya atıldı. Söz konusu ekran görüntüsünde Binance çalışanına ait olduğu iddia edilen cüzdandan 23 Mart’ta 6 milyon UUU token satıldığı ve ardından fiyat sert bir düşüş yaşadığı görülüyor.

4 photos to show you all that you should clean your wallets don't get caught lackinghttps://t.co/54Q7PvnRFd pic.twitter.com/dz7s1w0F86 — py (@pycharts) March 23, 2025

Bu olay piyasada yüksek volatiliteye neden oldu. UUU tokeninin fiyatı büyük ölçüde değer kaybetti. Bir sosyal medya kullanıcısı, Binance Wallet ekibinde iş geliştirme departmanında çalışan Freddie Ng isimli kişinin cüzdan adresi ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Binance, İç Soruşturma Başlattı ve Ödül Teklif Etti

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Binance hızla harekete geçti. Şirket, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu ve olayın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Ayrıca Binance, ilgili çalışanın bulunduğu ülkenin yetkilileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ve bilgileri paylaşan kişi veya kuruluşlara 100.000 dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Avustralya’dan Kripto Para Kullanıcılarına Sahtekârlık Uyarısı

Öte yandan Binance, başka bir güvenlik tehdidiyle daha karşı karşıya. Avustralya Federal Polisi (AFP), ülke genelinde yaygınlaşan kimlik sahtekârlığı içeren yeni bir kripto dolandırıcılığı hakkında uyarıda bulundu.

Şimdiye kadar 130’dan fazla kişi bu tür dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur edildi. Sahte Binance bildirimleri gönderen dolandırıcılar, kullanıcılara hesaplarının ele geçirildiğini ve güvenlik için yeni bir cüzdan oluşturmaları gerektiğini iddia ediyor.

Bu mesajlar oldukça inandırıcı görünüyor çünkü sahte bildirimler Binance’in resmi uyarı mesajlarına benzer şekilde tasarlanıyor. Ancak dolandırıcıların amacı, kullanıcıların fonlarını kendi “güvenilir” cüzdanlarına aktarmalarını sağlamak.

Avustralya Federal Polisi, yatırımcıları bu tür sahtekârlıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.