Bir Binance çalışanı, “içeriden bilgi sızdırarak bir kripto para projesinden kâr sağladığı” iddiasıyla açığa alındı.

Binance konuyla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, söz konusu çalışanın Binance Wallet ekibinin üyesi olduğu, Token Üretim Etkinliği (TGE) öncesinde büyük miktarda token satın aldığı ve ardından bunları satarak önemli bir kâr elde ettiği belirtildi.

Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading

Dear Binance Users and Community Members,

On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x

